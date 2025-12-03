¡Aumenta el Salario Mínimo!... a partir de 2026 será de 9 mil 582 y en la frontera de 13 mil 408 pesos

    Conoce el nuevo salario mínimo en México para 2026, los montos oficiales, porcentajes de incremento, reacciones del sector laboral y los beneficios para los trabajadores. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El salario mínimo 2026 aumenta a 9 mil 582 pesos mensuales en el país y a 13 mil 408 en la zona fronteriza. El Gobierno afirma que se cumple la meta de superar la inflación y mejorar el poder adquisitivo

El Gobierno federal confirmó un nuevo incremento al salario mínimo 2026, considerado uno de los más relevantes en los últimos años por su impacto directo en millones de trabajadores. Marath Bolaños, secretario del Trabajo, informó que el ajuste mantiene la línea de crecimiento sostenido y busca garantizar que los ingresos alcancen para 2.5 canastas básicas, sin colocar presión inflacionaria.

Con el aumento del 13%, el salario mínimo general pasará a 315.04 pesos diarios, es decir, 9 mil 582.47 pesos mensuales. Se trata de un avance que, de acuerdo con la autoridad laboral, sigue cumpliendo con la meta de mantener los ingresos por encima de la inflación anual.

Este ajuste forma parte de un acuerdo tripartito que involucra a Gobierno, sindicatos y sector empresarial, quienes calificaron el resultado como un paso firme hacia mejores condiciones laborales en México.

IMPACTO EN LA ZONA FRONTERIZA Y DIFERENCIAS EN LOS MONTOS

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento será menor, del 5%, debido al fuerte aumento aplicado en años previos. Con ello, el salario mínimo quedará en 440.87 pesos diarios, equivalentes a 13 mil 409.80 pesos mensuales. Este monto mantiene a la región como la zona con los ingresos base más altos del país.

El ajuste es resultado de una negociación que busca equilibrar los costos laborales con la competitividad regional. Los representantes empresariales destacaron que el acuerdo garantiza estabilidad económica y evita impactos adversos en la generación de empleo.

Aun así, el Gobierno ha reiterado que el objetivo final es que los salarios sigan recuperando poder adquisitivo sin afectar la inflación ni el ritmo de crecimiento económico.

UN ACUERDO TRIPARTITO PARA FORTALECER LOS DERECHOS LABORALES

Durante la presentación del acuerdo, participaron líderes sindicales como Rodolfo González Guzmán (CROM), Leslie Baeza Soto (CROC) y José Luis Carazo Preciado (CTM), además de representantes del sector empresarial como Alejandro Malagón Barragán (Concamin), Octavio de la Torre (Concanaco) y Luis Munguía (Conasami).

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los incrementos salariales impulsados por la Cuarta Transformación han permitido recuperar el poder adquisitivo perdido durante décadas sin provocar espirales inflacionarias. Además, subrayó que el siguiente paso en justicia social será garantizar más tiempo de descanso y convivencia familiar para los trabajadores.

El acuerdo se enviará a los órganos correspondientes para definir su implementación por etapas, siempre bajo consenso entre las tres partes involucradas.

DATOS CURIOSOS

• Con este incremento, el salario mínimo ha crecido más de 110% desde 2018.

• México subió del último lugar al sitio 5 en América Latina en competitividad salarial básica.

• La frontera norte mantiene el salario mínimo más alto de toda la región.

