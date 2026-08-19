Autoriza Argentina deportación de contralmirante Fernando Farías Laguna

El gobierno de Argentina autorizó la deportación a México de Fernando Farías Laguna, el exmarino acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, informaron fuentes oficiales.

Por lo que, se espera que en las próximas horas sea entregado a autoridades mexicanas que ya se encuentran en la capital argentina para retornarlo vía aérea a nuestro país, para ponerlo a disposición del juez federal que lo requiere por el delito de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.