México registra en el 1er semestre de 2026 crecimientos consecutivos en el sector computacional

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    México registra en el 1er semestre de 2026 crecimientos consecutivos en el sector computacional
    De 995 unidades económicas que el DENUE detecto de este subsector industrial, Baja California, Jalisco y Chihuahua concentran el 40% de estas manufacturas. VANGUARDIA

El volumen de producción y el personal ocupado ha crecido de manera ininterrumpida en la producción de equipo de cómputo y componentes electrónicos

El volumen de producción en la fabricación de equipo de computación en México creció 6.8% en junio de 2026 a tasa anual, representando su sexto incremento consecutivo en lo que va del año, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La “fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos” ha crecido su producción desde enero de 2026 5.1% anualmente; en febrero y marzo, +6.6% y +3.6%, respectivamente; en abril, el alza anual fue de 12.5% y en mayo, 9.3%.

https://vanguardia.com.mx/tech/presenta-nvidia-sus-nuevos-chips-con-funciones-de-ia-para-computadoras-JL21088450

Este subsector de las industrias manufactureras fue el único que creció de manera ininterrumpida en el primer semestre de 2026, con base a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

EMPLEO EN EL SECTOR COMPUTACIONAL CON LA MISMA TENDENCIA POSITIVA

Mientras que el personal ocupado ha caído en todas las industrias manufactureras de México, las EMIM de los primeros seis meses de 2026 han detectado alzas en este indicador para el sector computacional, pues en junio el incremento anual fue de 3.8%.

El empleo en el sector manufacturero computacional creció en enero 2.6% a tasa anual; en febrero y en marzo las alzas anuales fueron de 3.3% y 3.7%, respectivamente; en abril, +3.9% y en mayo, +3.2% (en términos anuales).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inegi-revela-que-economia-de-la-region-norte-destaca-por-una-concentracion-industrial-hasta-del-548-LK22930391

Así como el volumen de producción no ha dejado de crecer en el sector computacional de México, el empleo de esta industria manufacturera ha ido de la mano de esta tendencia.

Baja California, Jalisco y Chihuahua concentran el 40% del sector computacional a nivel nacional, según la Secretaría de Economía y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Chips
Computadoras
Producción

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI
Secretaría De Economía

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Insaciables

Insaciables
true

Coahuila: Diversificar la economía, ese es el principal desafío
true

POLITICÓN: ¿Morena Coahuila le da la espalda a Andy tras perder su visa?
María del Socorro “Socky” Villar de Moeller dejó una trayectoria ligada al turismo, el comercio, la educación y la vida social de Saltillo.

‘Mi mamá, Socky Villar de Moeller, le entregó su vida a Saltillo”
La joven continuará en casa con su familia el proceso de recuperación tras la grave lesión que sufrió en el cerebro.

¡Se consuma el milagro! Hoy darán de alta a Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo
Saltillo recibirá en septiembre a los mejores exponentes del tiro con arco mundial.

Saltillo será sede de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en septiembre
García Harfuch participó en el encuentro internacional para presentar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad de México, cuyos principales objetivos son fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Estado.

Terrance Cole resalta cooperación con México y trabajo de García Harfuch
La defensa no discute que ella causó sus muertes, pero afirma que, en ese momento, sufría una grave enfermedad mental que le impedía comprender la naturaleza y la gravedad de sus actos.

¿Quién es Lindsay Clancy? Todo sobre la madre acusada de matar a sus 3 hijos