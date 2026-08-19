México registra en el 1er semestre de 2026 crecimientos consecutivos en el sector computacional

El volumen de producción en la fabricación de equipo de computación en México creció 6.8% en junio de 2026 a tasa anual, representando su sexto incremento consecutivo en lo que va del año, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La “fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos” ha crecido su producción desde enero de 2026 5.1% anualmente; en febrero y marzo, +6.6% y +3.6%, respectivamente; en abril, el alza anual fue de 12.5% y en mayo, 9.3%.

Este subsector de las industrias manufactureras fue el único que creció de manera ininterrumpida en el primer semestre de 2026, con base a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM). EMPLEO EN EL SECTOR COMPUTACIONAL CON LA MISMA TENDENCIA POSITIVA Mientras que el personal ocupado ha caído en todas las industrias manufactureras de México, las EMIM de los primeros seis meses de 2026 han detectado alzas en este indicador para el sector computacional, pues en junio el incremento anual fue de 3.8%. El empleo en el sector manufacturero computacional creció en enero 2.6% a tasa anual; en febrero y en marzo las alzas anuales fueron de 3.3% y 3.7%, respectivamente; en abril, +3.9% y en mayo, +3.2% (en términos anuales).

Así como el volumen de producción no ha dejado de crecer en el sector computacional de México, el empleo de esta industria manufacturera ha ido de la mano de esta tendencia. Baja California, Jalisco y Chihuahua concentran el 40% del sector computacional a nivel nacional, según la Secretaría de Economía y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi.