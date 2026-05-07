Avala AFAC incrementar dos operaciones más por hora en el AICM

El DOF indica que el pasado 27 de marzo, se determinó la posibilidad de autorizar el incremento a 46 operaciones por hora.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) autorizó de manera oficial al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aumentar dos operaciones por hora, por lo que a partir de la temporada de verano 2026, se podrán atender 46 aterrizajes y despegues por hora, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La resolución de la AFAC señala que se determinó la viabilidad de aumentar las operaciones de 44 a 46 por hora, después de analizar un estudio realizado por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y conforme al artículo 94 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos.

“Es importante señalar que un elemento clave para autorizar este incremento en el número de operaciones es la construcción y puesta en marcha de tres nuevas calles de rodaje de salida rápida en la pista 05 derecha del AICM.

“La primera ya está concluida, la segunda estará terminada en la segunda quincena del mes de mayo y la tercera programada para entregarse a finales de 2026”, indicó el AICM, previamente.

Asimismo, la AFAC instruyó al aeropuerto a “aplicar, adoptar y responder sobre las medidas necesarias que garanticen la óptima operación del aeropuerto y la adecuada prestación del servicio público”.

El incremento de operaciones en el AICM era una petición añeja de las aerolíneas desde 2022.

Ya que, en 2022, se dio la primera reducción de operaciones de 61 a 52 por hora; y en 2023, se redujeron de 52 a 43 operaciones.

En mayo del año pasado, las operaciones aumentaron a 44 aterrizajes y despegues por hora.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos también estuvo solicitando desde 2022 que se justifique la reducción de operaciones en el AICM mediante estudios.