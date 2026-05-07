$!Sheinbaum confirma salida de Tatiana Clouthier del IME para buscar candidatura de Morena en Nuevo León

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la salida de Tatiana Clouthier del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), luego de que la exfuncionaria manifestara su intención de participar en el proceso interno rumbo a la candidatura para la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027. Durante su conferencia matutina de este jueves 7 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum informó que Clouthier presentó su renuncia en apego al criterio establecido para integrantes de su gobierno interesados en competir por cargos de elección popular. “Ya me había enviado su renuncia. Ella deja el cargo del Instituto de Mexicanos en el Exterior”, declaró Sheinbaum.

La presidenta recordó que previamente señaló que quienes aspiren a participar en los procesos electorales de 2027 deberán separarse de sus responsabilidades públicas. “Todo aquel que quiera ir a competir a la elección del 2027, pues tiene que dejar sus cargos”, expresó. CLAUDIA SHEINBAUM RECONOCE EL TRABAJO DE TATIANA CLOUTHIER AL FRENTE DEL IME La titular del Ejecutivo federal destacó el desempeño de Clouthier durante su paso por el instituto encargado de la atención y vinculación con comunidades mexicanas fuera del país. “Hizo un extraordinario trabajo de mucha vinculación, sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos, pero no solo, también con mexicanos en otros países del mundo”, afirmó. Asimismo, Sheinbaum se refirió a la relación personal y política que mantiene con la exsecretaria federal. “Y es muy especial en el buen sentido, es una mujer extraordinaria”, comentó.

TATIANA CLOUTHIER BUSCA PROYECTO POLÍTICO EN NUEVO LEÓN La presidenta indicó que Tatiana Clouthier buscará desarrollar trabajo político en Nuevo León, entidad donde desde hace varias semanas comenzó a realizar actividades públicas y recorridos. “Ella quiere ir a trabajar a Nuevo León... tiene que seguir el criterio de Morena”, señaló Sheinbaum al referirse a una eventual participación dentro del proceso interno del partido rumbo a la definición de candidaturas para 2027. TRAYECTORIA DE TATIANA CLOUTHIER EN EL GOBIERNO FEDERAL Tatiana Clouthier formó parte del gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador como titular de la Secretaría de Economía. Ocupó ese cargo entre enero de 2021 y octubre de 2022. Su salida de la dependencia ocurrió en medio de declaraciones públicas donde señaló que “la oportunidad de sumarle al equipo estaba agotada”. Posteriormente, el 1 de octubre de 2024, fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

CLOUTHIER ESTUVO A CARGO DEL IME POR POCO MÁS DE UN AÑO Clouthier permaneció alrededor de un año y dos meses al frente del organismo encargado de la atención a comunidades mexicanas radicadas fuera del país. Durante ese periodo, el instituto impulsó actividades de vinculación con connacionales, principalmente en Estados Unidos, aunque también en otras regiones del mundo. En semanas recientes, la exfuncionaria incrementó su presencia pública en Nuevo León, lo que generó versiones sobre una posible aspiración política rumbo a la renovación de la gubernatura estatal.

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