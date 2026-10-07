Morena confronta a Movimiento Ciudadano por crisis de agua sucia en Jalisco

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    Morena confronta a Movimiento Ciudadano por crisis de agua sucia en Jalisco
    Mery Pozos, diputada de Morena, confronta a Movimiento Ciudadano por la crisis de agua en Jalisco. VANGUARDIA

La diputada de Morena, Mery Pozos, acusó incompetencia en Movimiento Ciudadano y reveló que el estado cuenta con recursos del Ramo 33 para el desabasto hídrico.

Mery Gómez Pozos, diputada de Morena, responsabilizó a los representantes de Movimiento Ciudadano (MC) por la falta de agua y la mala calidad del servicio en Jalisco. La legisladora afirmó que la falta de soluciones no es por falta de dinero, sino por la mala administración del gobierno del estado.

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“Si ustedes no han querido hacer nada, es por incompetentes”, declaró la diputada durante la discusión sobre el dinero público.

Jalisco tiene el dinero necesario para solucionar los problemas de agua sin necesidad de pedir préstamos ni endeudar a los ciudadanos. Gómez Pozos explicó que existen más de 4 mil millones de pesos que el Gobierno Federal le entrega al estado y que se pueden gastar libremente en obras públicas.

El gobierno no ha usado ese dinero para reparar las tuberías ni para conseguir que el agua llegue limpia a las casas, según denunció la diputada.

PIDEN DECLARAR ALERTA POR AGUA SUCIA EN LOS HOGARES

El agua de mala calidad pone en riesgo la salud de miles de familias en Guadalajara y sus alrededores. Por esta razón, la diputada pidió a las autoridades declarar oficialmente una alerta de salud.

También presentaron demandas legales para obligar a las autoridades del estado y al organismo encargado del agua (SIAPA) a entregar agua limpia e invertir de inmediato en reparar las instalaciones.

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LA PELEA ENTRE PARTIDOS POR EL DINERO

Movimiento Ciudadano dice que no hay dinero porque el Gobierno Federal no les ha enviado lo suficiente para hacer obras de agua en la entidad.

Morena contesta que sí hay recursos y que los apoyos económicos del país siguen llegando a Jalisco de forma regular. Por eso, exigen que el estado use ese dinero en lo más importante: llevar agua limpia a las colonias afectadas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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