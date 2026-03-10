Avalan terna final para la ASF: Aureliano Hernández, Elizabeth Barba y Miguel Martínez son elegidos

Con 37 votos, por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados, acordaron la integración de la terna en la que se elegirá al nuevo titular de la ASF, para el periodo 2026-2034.

Los candidatos que obtuvieron las mejores calificaciones en el proceso de selección, son: Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

TE PUEDE INTERESAR: Aspirante a la ASF promete más denuncias y recuperación de activos; plantea ‘mejores auditorías’

El actual auditor superior David Colmenares quedó fuera de los tres finalistas, buscaba volver al cargo por ocho años más.

El diputado Javier Herrera, presidente de la Comisión, detalló que revisaron 3 mil 080 cédulas de evaluación, y el dictamen fue aprobado por 37 votos a favor. Afirmó que se pone a consideración del Pleno “la mejor terna posible” de los 92 aspirantes inscritos al proceso.

“Hemos hecho un trabajo excepcional, pulcro y objetivo, privilegiando en todo momento las cualidades, la trayectoria profesional y, sobre todo, la honorabilidad de la terna”, puntualizó Herrera.

La comisión legislativa turnó a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro con el fin de someter la terna finalista este marte a consideración del Pleno.

TE PUEDE INTERESAR: Cuestionan a Ricardo Rodríguez para la ASF tras denuncias de fraude en el Indep

¿QUIÉNES SON LOS FINALISTAS?

Aureliano Hernández Palacios Cardel es auditor especial del Gasto Federalizado de la ASF, desde el 17 de octubre al ser designado por Colmenares; es economista, maestro en políticas públicas y administrador público en diversos cargos como ser director general de la Administración de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (CDMX).

Elizabeth Barba Villafán es contadora pública y abogada, fue la primera aspirante en registrarse al actual proceso para la designación del auditor superior y hace ocho años también compitió por el cargo; en el sector privado ha sido colaboradora en despachos fiscales, contables, ámbito civil, mercantil y electoral, así como tuvo funciones en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en la desaparecida Procuraduría General de la República.

Luis Miguel Martínez Anzures es titular del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), es maestro de Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superior de Monterrey (ITESM) y doctor en Ciencia Política y de Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

TE PUEDE INTERESAR: Bajaron denuncias en último año de la gestión de David Colmenares en la ASF

El actual titular de la ASF, David Colmenares, quien buscaba su reelección, no fue incluido en la terna, al no estár entre los tres mejores promedios de calificación.

El dictamen será discutido por el pleno en la sesión ordinaria de hoy, donde el nuevo titular de la ASF deberá ser electo por mayoría calificada de dos terceras partes.