Aspirante a la ASF promete más denuncias y recuperación de activos; plantea ‘mejores auditorías’

CDMX.- Juan José Serrano Mendoza, excontralor de la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum, afirmó ante integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados que, de ser electo titular del órgano fiscalizador, impulsará más denuncias por desvío de recursos y buscará elevar el monto recuperado.

“De contar con su apoyo y ser nombrado auditor superior de la Federación estableceremos una política de cero tolerancia a la corrupción y máxima exigencia de resultados, lo cual habrá de materializarse en más denuncias y en una recuperación de activos más efectiva”, señaló durante su entrevista.

En su exposición, el exfuncionario sostuvo que esos resultados no dependerían de incrementar la cantidad de auditorías practicadas al gobierno federal o al gasto federalizado. Por el contrario, se pronunció por no aumentarlas y enfocar los esfuerzos en la calidad de las revisiones.

“Hay que considerar que las auditorías deben ser mejores y no muchas, yo prefiero que el trabajo se haga de manera determinada y correcta, y muy puntual, mejores auditorías y no mayor número de auditorías”, indicó.

Como antecedente de su planteamiento, Serrano Mendoza propuso revisar la estructura interna de la ASF y ajustar áreas que, a su juicio, no están generando resultados suficientes o no contribuyen a fortalecer la fiscalización.

“Tenemos que identificar el organigrama y las áreas que no generan, o que no están dando los resultados que merecen o que no ayudan en el tema de la fiscalización en pro del Estado mexicano, me parece que deben de reasumirse... tal vez, de reducir la estructura en beneficio de hacer las cosas bien”, expuso.

En cuanto a reacciones y expectativas institucionales, aseguró que la ASF “requiere un cambio sustantivo” y planteó una reestructura interna bajo un principio de “congruencia institucional”, así como la optimización del presupuesto para realizar auditorías con mayor profundidad y menor costo.

En el apartado legal y operativo, el aspirante dijo que emplearía “mecanismos de inteligencia institucional” para transitar de revisiones estáticas a un modelo de mejora continua, con “semáforos de control” orientados a impedir que las facultades sancionatorias prescriban por negligencia o descuido.