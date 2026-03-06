Monterrey, único municipio de NL con auditoría forense de la ASF

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 6 marzo 2026
    Monterrey, único municipio de NL con auditoría forense de la ASF
    Señalan que el municipio gobernado por el priista Adrián de la Garza fue notificado el 20 de febrero y que se estableció un plazo máximo de 15 días hábiles para entregar la documentación. ESPECIAL
Vanguardia
por Vanguardia

COMPARTIR

TEMAS


Auditorías

Localizaciones


Monterrey

Personajes


Adrian De La Garza

Organizaciones


ASF

El programa oficial marca una diferencia con el resto de municipios de Nuevo León, que aparecen con auditorías integrales de cumplimiento

MONTERREY, NL. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluyó al municipio de Monterrey en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025 con una auditoría “De Cumplimiento Forense”, enfocada en contratos y convenios, así como en erogaciones financiadas con recursos del gasto federalizado del ejercicio 2025; la capital regia es el único ayuntamiento de Nuevo León que tendrá esta revisión a profundidad de parte del ente fiscalizador.

En el documento oficial, la auditoría asignada a Monterrey aparece con el número 1554 y el título: “Contratos y Convenios Suscritos por el Municipio de Monterrey, Nuevo León; así como, Erogaciones Financiadas con Recursos del Gasto Federalizado del Ejercicio 2025”, con modalidad forense dentro del rubro de cumplimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Puerto Verde beneficiará a regiones Norte y Centro del Estado, así como a Nuevo León

Fuentes documentales citadas en la información disponible señalan que el municipio gobernado por el priista Adrián de la Garza fue notificado el 20 de febrero y que se estableció un plazo máximo de 15 días hábiles para entregar la documentación e información requerida, periodo que concluye el jueves 12 de marzo de 2026.

La programación contrasta con el resto de municipios de Nuevo León listados en esa sección, que figuran bajo el esquema de “Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado en Municipios y Alcaldías”, en modalidad De Cumplimiento sin la etiqueta forense.

TE PUEDE INTERESAR: Camerata de Coahuila no participará en el concierto ‘Yandel Sinfónico’ en Torreón por falta de recursos

La revisión recaerá en la administración municipal encabezada por el alcalde Adrián de la Garza, particularmente en materia de contrataciones y del gasto financiado con recursos federales, al tratarse del rubro explícitamente señalado en el alcance de la auditoría.

El Programa Anual de Auditorías publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que el plan puede modificarse durante su ejecución y precisa que auditorías “De Cumplimiento” podrán incorporar técnicas forenses a partir de resultados preliminares.

TE PUEDE INTERESAR: Puerto Verde, en discusión pública en Eagle Pass por paso del tren e impacto económico

Hasta el momento, no se reporta un pronunciamiento público específico del Ayuntamiento de Monterrey sobre los motivos puntuales para seleccionar la modalidad forense en esta auditoría, más allá de lo previsto en el programa oficial.

El tema ha generado discusión pública por tratarse de una herramienta de fiscalización que, en general, se asocia con revisiones más minuciosas sobre operaciones financieras y contratación, particularmente cuando se busca profundizar en riesgos y posibles irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos.

Los resultados, en su caso, se conocerán a través de los informes de la ASF correspondientes a la Cuenta Pública 2025, donde se consignan observaciones, acciones promovidas y, de proceder, denuncias o procedimientos derivados del ejercicio de fiscalización. Con información de Gamavisión

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Auditorías

Localizaciones


Monterrey

Personajes


Adrian De La Garza

Organizaciones


ASF

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
La Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases.

‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan
Una juez de Control del estado de Morelos vinculó a proceso a Jared Alejandro ‘N’, de 21 años de edad, por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, en perjuicio de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM.

Vinculan a proceso a Jared Alejandro ‘N’ por la desaparición de la estudiante Kimberly Joselin
El Poder Judicial de Coahuila ha advertido la necesidad de ampliar la plantilla de juzgadores locales.

Tiene Coahuila una de las tasas más bajas de jueces por cada 100 mil habitantes
La frase “lo personal es político”, popularizada por Carol Hanisch en el ensayo The Personal Is Political, explica cómo las experiencias privadas reflejan estructuras sociales de poder

‘Lo personal es político’: cuál es el origen y significado de una de las consignas clave del feminismo
Estudio revela que la estancia promedio de turistas que asistan al Mundial a Monterrey, será de dos días, por lo que Saltillo deberá buscar estrategias para alargar la estancia de los visitantes.

Extender hospedaje de visitantes al Mundial más allá de partidos, reto para Monterrey y Saltillo
El 8 de marzo ciudades se pintarán de morado y verde al sonido de las voces que exigen justicia, respeto y reconocimiento.

Marcha 8M: Horarios y rutas de las manifestaciones feministas en CDMX, Monterrey y Guadalajara
Posicionamiento. El cantante monclovense respondió en redes sociales a las denuncias difundidas por su esposa, Fernanda Redondo.

‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones
true

Deportaciones desde EU: Coahuila, el más afectado