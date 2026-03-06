Monterrey, único municipio de NL con auditoría forense de la ASF

MONTERREY, NL. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluyó al municipio de Monterrey en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025 con una auditoría “De Cumplimiento Forense”, enfocada en contratos y convenios, así como en erogaciones financiadas con recursos del gasto federalizado del ejercicio 2025; la capital regia es el único ayuntamiento de Nuevo León que tendrá esta revisión a profundidad de parte del ente fiscalizador.

En el documento oficial, la auditoría asignada a Monterrey aparece con el número 1554 y el título: “Contratos y Convenios Suscritos por el Municipio de Monterrey, Nuevo León; así como, Erogaciones Financiadas con Recursos del Gasto Federalizado del Ejercicio 2025”, con modalidad forense dentro del rubro de cumplimiento.

Fuentes documentales citadas en la información disponible señalan que el municipio gobernado por el priista Adrián de la Garza fue notificado el 20 de febrero y que se estableció un plazo máximo de 15 días hábiles para entregar la documentación e información requerida, periodo que concluye el jueves 12 de marzo de 2026.

La programación contrasta con el resto de municipios de Nuevo León listados en esa sección, que figuran bajo el esquema de “Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado en Municipios y Alcaldías”, en modalidad De Cumplimiento sin la etiqueta forense.

La revisión recaerá en la administración municipal encabezada por el alcalde Adrián de la Garza, particularmente en materia de contrataciones y del gasto financiado con recursos federales, al tratarse del rubro explícitamente señalado en el alcance de la auditoría.

El Programa Anual de Auditorías publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que el plan puede modificarse durante su ejecución y precisa que auditorías “De Cumplimiento” podrán incorporar técnicas forenses a partir de resultados preliminares.

Hasta el momento, no se reporta un pronunciamiento público específico del Ayuntamiento de Monterrey sobre los motivos puntuales para seleccionar la modalidad forense en esta auditoría, más allá de lo previsto en el programa oficial.

El tema ha generado discusión pública por tratarse de una herramienta de fiscalización que, en general, se asocia con revisiones más minuciosas sobre operaciones financieras y contratación, particularmente cuando se busca profundizar en riesgos y posibles irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos.

Los resultados, en su caso, se conocerán a través de los informes de la ASF correspondientes a la Cuenta Pública 2025, donde se consignan observaciones, acciones promovidas y, de proceder, denuncias o procedimientos derivados del ejercicio de fiscalización. Con información de Gamavisión