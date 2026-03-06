Cuestionan a Ricardo Rodríguez para la ASF tras denuncias de fraude en el Indep

México
/ 6 marzo 2026
    Cuestionan a Ricardo Rodríguez para la ASF tras denuncias de fraude en el Indep
    Ante esto, Rodríguez justificó el fraude como un problema sistémico y recurrente en todas las gestiones del Indep, desde Ernesto Prieto hasta la actual, deslindando su responsabilidad personal. VANGUARDIA
Reforma
Reforma

El diputado Juan Ángel Flores denuncia intento de fraude ante Ricardo Rodríguez, acusando una red de “coyotaje” y papelería falsa en el instituto

El diputado federal morenista Juan Ángel Flores reprochó al ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Ricardo Rodríguez Vargas, que intentaron defraudarlo desde esa dependencia.

Durante la entrevista realizada a Rodríguez Vargas, quien se inscribió al proceso de selección del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Flores señaló que el intento de fraude ocurrió cuando él era alcalde de Jojutla, Morelos (2018-2021). Detalló que pretendió adquirir bienes del Indep, pero acusó que toda la papelería resultó ser falsa.

“Con hojas foliadas del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado nos hicieron un intento de fraude. En donde decía: ‘ya tenemos tanto y hay que depositar tanto’”, indicó.

Rodríguez Vargas, quien estuvo al frente del Indep de diciembre de 2018 a junio de 2020, aceptó que era común la existencia de “coyotes” que defraudaban a los alcaldes que intentaban comprar los bienes ofertados por el Instituto.

“Eso que usted plantea, fíjese que sí se da en todas las administraciones; se dio conmigo, se dio con Ernesto Prieto, a Jaime Cárdenas no le tocó porque estuvo muy poco, se dio con (Alberto) Becerra, creo el siguiente, y desconozco, pero creo que es muy probable que se dé con la actual directora del Indep”, justificó.

El ex funcionario afirmó que, en su momento y a través del director jurídico del Instituto, presentó las denuncias correspondientes.

Flores le recriminó que, siendo titular del Indep, nunca lo recibió a pesar de buscarlo en su calidad de alcalde. “Fue una muy mala experiencia como alcalde. Donde nunca obtuvimos ningún tipo de beneficio, y sí hasta un intento de fraude por parte de este instituto que usted dirigió”, señaló.

Cabe recordar que, tras la salida de Rodríguez Vargas en junio de 2020, el siguiente titular, Jaime Cárdenas, denunció públicamente actos de corrupción en el manejo de bienes y la mutilación de joyas, a las que presuntamente les quitaban las piedras preciosas.

Actualmente, Rodríguez Vargas participa junto con otros 91 aspirantes en el proceso de designación del titular de la ASF que lleva a cabo la Cámara de Diputados.

Temas


Fraudes

Organizaciones


ASF
Indep

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

