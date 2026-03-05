Avances del caso Rancho Izaguirre, tras un año de su hallazgo e impacto

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 marzo 2026
    Avances del caso Rancho Izaguirre, tras un año de su hallazgo e impacto
    Después de un año, la Fiscalía General de la República da avances del caso del Rancho Izaguirre Vanguardia

Colectivos de búsqueda reportaron que siguen encontrando nuevos rastros de cuerpos humanos en las cercanías del Rancho Izaguirre

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, presentó avances en la investigación y acciones de búsqueda relacionadas con el Rancho Izaguirre, un sitio de adiestramiento ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

En un comunicado, detalló que se han localizado indicios relevantes, como dos fragmentos óseos, elementos balísticos y prendas de vestir, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma CNDH hallazgo de huesos en el Rancho Izaguirre; emite recomendación

De acuerdo con la autoridad, los indicios están siendo analizados y procesados en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, así como en el sector Regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco. ‘A la fecha, se cuenta con un avance general del 64.44% en el procesamiento integral del lugar de intervención’, aseguró.

Referente a los fragmentos de restos óseos, informó que se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino, pero que no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación, por lo que las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos.

Es importante resaltar que las acciones de búsqueda e investigación no están supeditadas al resultado de los análisis forenses’, indicó la Fiscalía General de la República.

TE PUEDE INTERESAR: Halla colectivo nuevos restos humanos en el Rancho Izaguirre

Como parte de la investigación, destacó que, al momento, se ha logrado la detención de 47 personas y existen órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos.

COLECTIVOS DE BÚSQUEDA EN RANCHO IZAGUIRRE

Desde hace un año que se reportó el caso del Rancho Izaguirre, colectivos de búsqueda han informado sobre más hallazgos de restos humanos, sin identificar, en las proximidades; al igual que de prendas o rastros que señalan la existencia de más fosas clandestinas, vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Regresamos hace 15 días. Por el lugar donde entramos no había resguardo, estuvimos trabajando por los lados de afuera del Rancho Izaguirre, así como la parte trasera, logrando encontrar unos pedazos de huesos y vestimentas’ señaló Raúl Servín, miembro de un colectivo de búsquedas.

El 5 de marzo, representantes del colectivo de buscadores, junto con autoridades estatales, visitaron el predio para nuevamente destacar el caso del Rancho Izaguirre y que el gobierno federal no lo omita de sus prioridades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Colectivos
Crimen Organizado
Desaparecidos

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


FGR

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Sheinbaum indicó que los representantes del organismo futbolístico quedaron conformes con las respuestas presentadas por el gobierno, así como con la planeación de los operativos.

Afirma Sheinbaum que las autoridades de la FIFA quedaron muy contentos tras reunión con gabinete de Seguridad
Las autoridades federales mantienen una campaña de vacunación en todo el País.

Sube a 33 cifra de muertos por sarampión en México
El matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada a nivel global, concluyó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2023.

Matrimonio infantil persiste en México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran más casos

La Ley Valeria se elaboró tras un caso de acecho que vivió la maestra Valeria Macías en Monterrey

‘Ley Valeria’ contra el acecho y actos de vigilancia no deseado
Guerra en Irán distancia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y a su homólogo español, Perdro Sánchez.

Posiciona el Financial Times a Pedro Sánchez como la ‘némesis’ de Donald Trump en Europa
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de la Seguridad Nacional por senador Mullin
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
Tras la captura de Nicolás Maduro, los Estados Unidos han restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela

Venezuela y Estados restablecen relaciones diplomáticas, tras 5 años de conflicto político