Avances del caso Rancho Izaguirre, tras un año de su hallazgo e impacto
Colectivos de búsqueda reportaron que siguen encontrando nuevos rastros de cuerpos humanos en las cercanías del Rancho Izaguirre
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, presentó avances en la investigación y acciones de búsqueda relacionadas con el Rancho Izaguirre, un sitio de adiestramiento ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
En un comunicado, detalló que se han localizado indicios relevantes, como dos fragmentos óseos, elementos balísticos y prendas de vestir, entre otros.
De acuerdo con la autoridad, los indicios están siendo analizados y procesados en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, así como en el sector Regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco. ‘A la fecha, se cuenta con un avance general del 64.44% en el procesamiento integral del lugar de intervención’, aseguró.
Referente a los fragmentos de restos óseos, informó que se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino, pero que no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación, por lo que las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos.
‘Es importante resaltar que las acciones de búsqueda e investigación no están supeditadas al resultado de los análisis forenses’, indicó la Fiscalía General de la República.
Como parte de la investigación, destacó que, al momento, se ha logrado la detención de 47 personas y existen órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos.
COLECTIVOS DE BÚSQUEDA EN RANCHO IZAGUIRRE
Desde hace un año que se reportó el caso del Rancho Izaguirre, colectivos de búsqueda han informado sobre más hallazgos de restos humanos, sin identificar, en las proximidades; al igual que de prendas o rastros que señalan la existencia de más fosas clandestinas, vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
‘Regresamos hace 15 días. Por el lugar donde entramos no había resguardo, estuvimos trabajando por los lados de afuera del Rancho Izaguirre, así como la parte trasera, logrando encontrar unos pedazos de huesos y vestimentas’ señaló Raúl Servín, miembro de un colectivo de búsquedas.
El 5 de marzo, representantes del colectivo de buscadores, junto con autoridades estatales, visitaron el predio para nuevamente destacar el caso del Rancho Izaguirre y que el gobierno federal no lo omita de sus prioridades.