Avanza registro del Partido Humanista en Jalisco, vinculado con La Luz del Mundo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) determinó que el Partido Humanista cumplió con los requisitos preliminares necesarios para continuar su proceso de registro como partido político local. La organización fue la única que logró acreditar el número de afiliaciones ciudadanas y asambleas municipales exigidas por la autoridad electoral en esta etapa.

De acuerdo con el informe más reciente de la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos del organismo electoral, la agrupación, vinculada con la iglesia La Luz del Mundo, rebasó los mínimos establecidos por la normativa estatal.

Al corte del 31 de enero, reportó 20 mil 40 afiliaciones ciudadanas válidas y la realización de 89 asambleas municipales constitutivas, cifras que superan en más de 16 por ciento los requerimientos exigidos para solicitar formalmente el registro como partido político local.

TE PUEDE INTERESAR: La Luz del Mundo y su red criminal

PARTIDO HUMANISTA FUE LA ÚNICA ORGANIZACIÓN QUE COMPLETÓ EL PROCESO EN EL ESTADO

El Partido Humanista presentó su solicitud ante la autoridad electoral jalisciense en un contexto en el que diversas organizaciones buscan constituirse como nuevas fuerzas políticas en el país. No obstante, en Jalisco fue el único grupo que logró completar el proceso de afiliación y la realización de asambleas dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

La razón social de la agrupación es Construsuai A.C., cuyo representante legal es la abogada Vasti Zabdi Arana Cruz. De acuerdo con registros públicos, reside en La Hermosa Provincia, colonia de Guadalajara donde se ubica la sede internacional de la iglesia La Luz del Mundo, institución religiosa fundada en el siglo XX y con presencia en distintos países.

El vínculo entre la organización política y esta iglesia ha generado atención pública, particularmente por antecedentes relacionados con su exlíder, Naasón Joaquín García, quien fue detenido en Estados Unidos y posteriormente sentenciado por delitos sexuales contra menores de edad.

TE PUEDE INTERESAR: Así operaba la secta detrás de la iglesia La Luz del Mundo, en manos de Naasón Joaquín García

TRAYECTORIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA REPRESENTANTE LEGAL

En el ámbito profesional, Arana Cruz se ha desempeñado dentro del servicio público. Entre octubre de 2024 y enero de 2025 ocupó la Dirección de Cultura del municipio de El Salto, durante la administración encabezada por la alcaldesa María Elena Farías, quien posteriormente se deslindó del Partido Humanista.

De obtener el registro definitivo, el Partido Humanista podría participar en las elecciones locales de 2027 en Jalisco, lo que permitiría la postulación de candidaturas propias a cargos de elección popular en la entidad. Por ahora, el procedimiento continúa en la fase de revisión federal de las afiliaciones ciudadanas, etapa necesaria para que la autoridad electoral estatal emita la declaratoria formal sobre su registro como partido político local.

Con información de INFOBAE