Avanzan investigaciones en el caso Pamela Yajaira; catean dos viviendas en Gpe, Nuevo León

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    Avanzan investigaciones en el caso Pamela Yajaira; catean dos viviendas en Gpe, Nuevo León
    La Fiscalía cateó dos inmuebles ligados a la investigación del caso Pamela y aseguró armas, drogas, vehículos y equipo electrónico. Cuartoscuro
    Avanzan investigaciones en el caso Pamela Yajaira; catean dos viviendas en Gpe, Nuevo León
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    Avanzan investigaciones en el caso Pamela Yajaira; catean dos viviendas en Gpe, Nuevo León

Se especula que uno de los inmuebles es propiedad del cantante grupero Arnulfo Jr; sin embargo, eso no ha sido corroborado por las autoridades

Monterrey, Nuevo León.- En torno al caso de Pamela Yajiara “N” quien fue invitada a una fiesta en una quinta por un hombre que conoció en Facebook y terminó rociada con gasolina y prendida en fuego, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cateó dos inmuebles en el ayuntamiento de Guadalupe en donde localizó armas y drogas.

Uno de las viviendas intervenidas se encuentra en la calle Privada Emilio Carranza en la colonia Lomas de Tolteca. Trascendió que dicha propiedad pertenece al cantante grupero, Arnulfo Jr; sin embargo, eso no ha sido corroborado por la autoridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sentencian-a-70-anos-de-prision-a-marlon-botas-por-feminicidio-de-montserrat-bendimes-en-veracruz-KA22228893

DECOMISAN ARMAS, CARTUCHOS Y DROGAS DURANTE CATEO

En este sitio se aseguraron tres armas cortas de distintos calibres, cartuchos para arma de fuego, dosis de una sustancia blanca en polvo con las características de la cocaína, dosis de una sustancia cristalina compatible con el narcótico conocido como cristal, así como tres motocicletas de distintas marcas y modelos.

Un segundo inmueble cateado está en la calle Río Rincón en la colonia Rincón de Guadalupe. En dicho sitio se aseguraron dosis de una sustancia cristalina con las características de la droga conocida como cristal, dosis de vegetal verde seco con las características de la marihuana, cuatro laptops, un DVR, un machete, una frecuencia y una motocicleta roja.

También se encontraron en el sitio dos ejemplares caninos y tres felinos que quedaron a caro de la Procuraduría de Medio Ambiente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dejan-internado-en-penal-de-nuevo-leon-a-servando-n-sospechoso-del-feminicidio-de-monica-briseth-CA22227746

Los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad para su análisis científico pericial y documentación jurídica.

Por su parte, los inmuebles quedaron asegurados por el Agente del Ministerio Público especializado en feminicidios con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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