$!Aventaja PVEM encuestas rumbo a la Gubernatura de SLP

A quince meses para las elecciones, el Partido Verde Ecologista de México aventaja por 22 puntos a Morena en las preferencias para la Gubernatura de San Luis Potosí.

Se formuló la siguiente pregunta: Si hoy hubiera elecciones para la gubernatura de San Luis Potosí, ¿por cuál partido votaría?