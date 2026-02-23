Aventaja PVEM encuestas rumbo a la Gubernatura de SLP

México
/ 23 febrero 2026
    Aventaja PVEM encuestas rumbo a la Gubernatura de SLP
Reforma
por Reforma

Ruth González Silva lidera la intención de voto con 42%, mientras su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo, alcanza un 75% de aprobación en San Luis Potosí

A quince meses para las elecciones, el Partido Verde Ecologista de México aventaja por 22 puntos a Morena en las preferencias para la Gubernatura de San Luis Potosí.

TE PUEDE INTERESAR: PVEM anuncia voto en contra de reforma electoral de Sheinbaum; acusa que no atendieron sus propuestas

Se formuló la siguiente pregunta: Si hoy hubiera elecciones para la gubernatura de San Luis Potosí, ¿por cuál partido votaría?

La gestión del actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, mantiene niveles de aceptación altos para un mandatario estatal, lo que parece proyectarse directamente hacia la figura de su esposa, Ruth González Silva, quien lidera las preferencias actuales.

Metodología del Estudio

El ejercicio estadístico fue realizado por Grupo Reforma mediante visitas domiciliarias entre el 29 de enero y el 3 de febrero de 2026. Se entrevistó a 1,200 adultos con credencial de elector vigente en el estado. El margen de error se estima en +/- 2.9% con un nivel de confianza del 95.

