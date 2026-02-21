PVEM anuncia voto en contra de reforma electoral de Sheinbaum; acusa que no atendieron sus propuestas

CDMX.- Senadores y diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acordaron votar en contra de la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará el próximo lunes, al sostener que sus propuestas de modificación no fueron consideradas.

El senador Luis Armando Melgar confirmó que la negociación se rompió tras encuentros en la Secretaría de Gobernación y conversaciones con dirigentes de Morena, por lo que la bancada del PVEM se prepara para rechazar la iniciativa.

En entrevista, el legislador señaló que el voto en ambas cámaras será en contra porque “no aceptaron nuestras propuestas”.

Melgar afirmó que el PVEM planteó como condiciones no modificar el esquema vigente de candidaturas plurinominales, no recortar presupuesto, no afectar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y no disminuir el financiamiento público a los partidos.

Sobre el ajuste a los plurinominales que impulsa Morena, sostuvo que su partido no avalará cambios en las fórmulas de asignación. “No estamos de acuerdo con que cambien las fórmulas”, dijo.

El senador agregó que la alianza legislativa no implica respaldo automático y que la discusión debe centrarse en reglas claras para la competencia electoral. “No porque seamos partidos aliados nos tenemos que someter”, afirmó.

La semana pasada, la presidenta Sheinbaum adelantó que su propuesta busca abaratar los comicios, evitar listas plurinominales cupulares, facilitar el voto en el extranjero y fortalecer la democracia participativa.

Con la postura del PVEM, la reforma se encamina a una discusión con frentes abiertos en representación, financiamiento y diseño institucional, a la espera de conocer el texto final que se enviará al Congreso.