Avión de EU llegó al Aeropuerto de Toluca; Gabinete de Seguridad confirmó autorización

A través de redes sociales circularon fotografías de una aeronave aparentemente originaria de Estados Unidos en el Aeropuerto de Toluca. Derivado del surgimiento de rumores entre los usuarios, las autoridades federales aclararon la situación.

El Gabinete de Seguridad confirmó que el avión, identificado como un Hércules C-130, tenía autorización para su presencia en el territorio mexicano, ya que está por motivos de actividades de capacitación.

“Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, se explicó.