Avión de EU llegó al Aeropuerto de Toluca; Gabinete de Seguridad confirmó autorización
Esto sucede después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no se tiene reporte de vuelos militares de Estados Unidos sobre México
A través de redes sociales circularon fotografías de una aeronave aparentemente originaria de Estados Unidos en el Aeropuerto de Toluca. Derivado del surgimiento de rumores entre los usuarios, las autoridades federales aclararon la situación.
El Gabinete de Seguridad confirmó que el avión, identificado como un Hércules C-130, tenía autorización para su presencia en el territorio mexicano, ya que está por motivos de actividades de capacitación.
“Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, se explicó.
Esto sucede después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no se tiene reporte de vuelos militares de Estados Unidos sobre México, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió a aerolíneas estadounidenses que “tengan precaución” al volar sobre México, América Central y del Sur, debido a actividad militar y posible interferencia con los sistemas de navegación.
La FAA indicó que la alerta corresponde a una “situación potencialmente peligrosa” en áreas sobre el agua en el océano Pacífico y el golfo de California dentro de la región de información de vuelo de México.