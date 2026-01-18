Sheinbaum insiste en pedir perdón y destaca derechos indígenas en el Plan de Justicia

La mandataria recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón por “las atrocidades” cometidas en el pasado contra comunidades indígenas y precisó: “ No porque él hubiera cometido alguna atrocidad, sino por las atrocidades del pasado que se cometieron durante muchos años contra el pueblo yaqui. Y ese perdón se amplía a todos los pueblos originarios, hay algunos que deben reconocer que deben pedir perdón. ‘Y vamos a seguir insistiendo en ello’”.

En el acto, Sheinbaum sostuvo que se debe pedir perdón y enmarcó su planteamiento en el “humanismo mexicano”, al señalar que persisten racismo y discriminación hacia los pueblos originarios.

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes es “una característica del momento histórico que estamos viviendo” y lo vinculó con la Cuarta Transformación, al encabezar el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí, del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro.

Sheinbaum afirmó que, en la Constitución, por primera vez en la historia están reconocidos todos los derechos de los pueblos indígenas. “Este reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes es una característica del momento histórico que estamos viviendo, le llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, expresó, y agregó que se trata de “una nueva etapa histórica” asociada al reconocimiento de los planes de justicia.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es falso’: Fiscalía de Sonora frena rumor sobre robo de cadáver en traslado a Mexicali

Como parte de los antecedentes, la presidenta mencionó la creación del Fondo para la Atención Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y señaló que ahora contará con más recursos. En la asamblea también leyó un fragmento del último libro de López Obrador, “Grandeza”, en el que se reitera “rendir un tributo a los pueblos originarios del México antiguo”.

En el encuentro, Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), informó avances del Plan en 111 comunidades indígenas, con beneficios para 119 mil personas, y señaló que los pueblos indígenas “siguen en pie” como ejemplos de soberanía y defensa ante amenazas externas.

TE PUEDE INTERESAR: PRI denuncia ‘línea peligrosa’ de Morena en Campeche tras detención y relevo de rector

Representantes de los pueblos participantes agradecieron a la presidenta por el reforzamiento del Plan y señalaron que, tras cuatro años, se ha permitido que sean atendidos. “Por primera vez han volteado a ver nuestras demandas históricas”, expresaron.

En el plano institucional, Regino indicó que se han invertido más de 793 millones de pesos en el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro, en acciones relacionadas con Lugares Sagrados, Cultura e Identidad; Tierra y Territorio; Gobierno Tradicional y Bienestar Común, como parte de la política federal de atención a comunidades indígenas y afromexicanas. Con información de El Universal