$!¡Ay, mi película! Netflix presenta caída en su servicio a nivel mundial

Aunque no sólo se quejaron por la falta de servicio, la caída de Netflix también provocó muchos y muy divertidos memes: desde quien se asustó al pensar que no tenía internet hasta quienes creyeron que no habían pagado.

Hasta el momento, ninguna cuenta del gigante del streaming ha emitido un comunicado o respuesta ante los comentarios en redes. Sin embargo, por su cercanía con los usuarios, se espera que en las próximas brinden detallas o se restablezca el servicio.