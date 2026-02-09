$!Ayuntamiento de Tequila nombra a Lorena Marisol Rodríguez como alcaldesa interina tras detención del edil

TE PUEDE INTERESAR: FGR documenta presunta red de secuestro y extorsión ligada al CJNG y al alcalde de Tequila

La sesión fue convocada a las 21:00 horas y tuvo una duración aproximada de 15 minutos. Durante el encuentro, el pleno del cabildo discutió y votó la propuesta de nombramiento para cubrir la vacante generada por la situación jurídica del alcalde en funciones.

En sesión extraordinaria celebrada la noche del 8 de febrero, el Ayuntamiento de Tequila , Jalisco, designó a Lorena Marisol Rodríguez como alcaldesa interina del municipio, luego de la detención del presidente municipal Diego Rivera Navarro, quien enfrenta imputaciones por delincuencia organizada, extorsión y corrupción.

LORENA MARISOL RODRÍGUEZ RECIBE SEIS VOTOS A FAVOR Y TOMA PROTESTA COMO PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEQUILA

La regidora Lorena Marisol Rodríguez recibió seis votos a favor. En contra se manifestaron la regidora priista Alondra Romero Cordero, quien previamente denunció al alcalde por violencia política de género, la regidora de Movimiento Ciudadano Crisol Bañuelos y la regidora independiente Evelyn Castañeda Chávez.

Asimismo, se registró la abstención de la regidora morenista Luz Elena Aguirre Sandoval, quien también había denunciado actos de violencia por parte del presidente municipal y compañero de partido.

Concluida la votación, se procedió a tomar protesta a Rodríguez Rivera como presidenta municipal interina de Tequila.

PRIMER MENSAJE COMO PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE TEQUILA, JALISCO

Tras rendir protesta, Lorena Marisol Rodríguez emitió un mensaje ante el cabildo y asistentes, en el que reconoció el contexto que atraviesa el municipio y la necesidad de dar continuidad a la administración pública local.

“Crecí en la sierra de Tequila, hija de campesinos, madre y mujer de trabajo; nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbo”, expresó durante su intervención.

En su primer mensaje como alcaldesa interina, afirmó que su gobierno buscará atender las demandas sociales y garantizar estabilidad institucional. “Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbos. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados y eso es lo que les vamos a garantizar”, señaló.

Rodríguez Rivera añadió que su administración no se limitará al trabajo administrativo desde oficinas, sino que mantendrá presencia directa en colonias, delegaciones y comunidades rurales. “El ayuntamiento trabaja, está de pie”, afirmó ante el pleno.

COMPROMISOS Y POSTURA INSTITUCIONAL

La presidenta municipal interina se comprometió a encabezar un gobierno honesto y enfocado en resultados. Indicó que el Ayuntamiento continuará operando de manera regular y que los asuntos judiciales relacionados con su antecesor se atenderán por las instancias correspondientes.

Asimismo, expresó su confianza en que la situación jurídica de Diego Rivera Navarro se resolverá conforme al debido proceso y sostuvo que el trabajo del gobierno municipal se mantendrá al margen de los procedimientos judiciales en curso.

PERFIL DE LORENA MARISOL RODRÍGUEZ

Lorena Marisol Rodríguez es licenciada en Administración de Empresas, egresada del Instituto Tecnológico Mario Molina. Antes de integrarse al Cabildo de Tequila, trabajó en la Secretaría de Bienestar como ejecutiva en programas de apoyos sociales.

Durante el proceso electoral municipal, formó parte de la planilla de la coalición integrada por Morena, PVEM, PT, Hagamos y Futuro, ocupando la posición de regidora propietaria. Ya en funciones como regidora de Morena, integró la Comisión de Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las Adicciones, desde donde participó en diversas actividades administrativas y sociales del municipio.

Rodríguez Rivera es considerada una figura cercana a Diego Rivera Navarro, con quien compartió militancia política y gestión dentro del mismo grupo gobernante.