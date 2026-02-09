Ayuntamiento de Tequila nombra a Lorena Marisol Rodríguez como alcaldesa interina tras detención del edil

/ 9 febrero 2026
    Ayuntamiento de Tequila nombra a Lorena Marisol Rodríguez como alcaldesa interina tras detención del edil
    Lorena Marisol Rodríguez rindió protesta como alcaldesa interina de Tequila durante una sesión extraordinaria del cabildo celebrada la noche del 8 de febrero. VANGUARDIA

La designación se realizó en sesión extraordinaria y ocurre en medio de un proceso judicial contra el presidente municipal, Diego Rivera Navarro

En sesión extraordinaria celebrada la noche del 8 de febrero, el Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, designó a Lorena Marisol Rodríguez como alcaldesa interina del municipio, luego de la detención del presidente municipal Diego Rivera Navarro, quien enfrenta imputaciones por delincuencia organizada, extorsión y corrupción.

La sesión fue convocada a las 21:00 horas y tuvo una duración aproximada de 15 minutos. Durante el encuentro, el pleno del cabildo discutió y votó la propuesta de nombramiento para cubrir la vacante generada por la situación jurídica del alcalde en funciones.

$!Ayuntamiento de Tequila nombra a Lorena Marisol Rodríguez como alcaldesa interina tras detención del edil

LORENA MARISOL RODRÍGUEZ RECIBE SEIS VOTOS A FAVOR Y TOMA PROTESTA COMO PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEQUILA

La regidora Lorena Marisol Rodríguez recibió seis votos a favor. En contra se manifestaron la regidora priista Alondra Romero Cordero, quien previamente denunció al alcalde por violencia política de género, la regidora de Movimiento Ciudadano Crisol Bañuelos y la regidora independiente Evelyn Castañeda Chávez.

Asimismo, se registró la abstención de la regidora morenista Luz Elena Aguirre Sandoval, quien también había denunciado actos de violencia por parte del presidente municipal y compañero de partido.

Concluida la votación, se procedió a tomar protesta a Rodríguez Rivera como presidenta municipal interina de Tequila.

PRIMER MENSAJE COMO PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DE TEQUILA, JALISCO

Tras rendir protesta, Lorena Marisol Rodríguez emitió un mensaje ante el cabildo y asistentes, en el que reconoció el contexto que atraviesa el municipio y la necesidad de dar continuidad a la administración pública local.

“Crecí en la sierra de Tequila, hija de campesinos, madre y mujer de trabajo; nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbo”, expresó durante su intervención.

En su primer mensaje como alcaldesa interina, afirmó que su gobierno buscará atender las demandas sociales y garantizar estabilidad institucional. “Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbos. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados y eso es lo que les vamos a garantizar”, señaló.

Rodríguez Rivera añadió que su administración no se limitará al trabajo administrativo desde oficinas, sino que mantendrá presencia directa en colonias, delegaciones y comunidades rurales. “El ayuntamiento trabaja, está de pie”, afirmó ante el pleno.

COMPROMISOS Y POSTURA INSTITUCIONAL

La presidenta municipal interina se comprometió a encabezar un gobierno honesto y enfocado en resultados. Indicó que el Ayuntamiento continuará operando de manera regular y que los asuntos judiciales relacionados con su antecesor se atenderán por las instancias correspondientes.

Asimismo, expresó su confianza en que la situación jurídica de Diego Rivera Navarro se resolverá conforme al debido proceso y sostuvo que el trabajo del gobierno municipal se mantendrá al margen de los procedimientos judiciales en curso.

PERFIL DE LORENA MARISOL RODRÍGUEZ

Lorena Marisol Rodríguez es licenciada en Administración de Empresas, egresada del Instituto Tecnológico Mario Molina. Antes de integrarse al Cabildo de Tequila, trabajó en la Secretaría de Bienestar como ejecutiva en programas de apoyos sociales.

Durante el proceso electoral municipal, formó parte de la planilla de la coalición integrada por Morena, PVEM, PT, Hagamos y Futuro, ocupando la posición de regidora propietaria. Ya en funciones como regidora de Morena, integró la Comisión de Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las Adicciones, desde donde participó en diversas actividades administrativas y sociales del municipio.

Rodríguez Rivera es considerada una figura cercana a Diego Rivera Navarro, con quien compartió militancia política y gestión dentro del mismo grupo gobernante.

¿POR QUÉ LORENA MARISOL RODRÍGUEZ RIVERA ASUMIÓ DE MANERA INTERINA LA PRESIDENCIA DE TEQUILA?

La designación de la alcaldesa interina ocurre en un contexto de alta tensión institucional, derivado de la detención de Diego Rivera Navarro y de tres funcionarios de su administración: Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, director de Obras Públicas.

De acuerdo con las imputaciones, los exfuncionarios son acusados de haber operado desde el ayuntamiento un esquema sistemático de extorsión y abuso de poder. En caso de que Diego Rivera Navarro sea vinculado a proceso, no podrá regresar a la presidencia municipal, por lo que Lorena Marisol Rodríguez permanecería al frente del gobierno local durante los 17 meses restantes de la administración.

LORENA MARISOL RODRÍGUEZ SE VUELVE TENDENCIA TRAS APARECER CANTANDO NARCOCORRIDOS

Cabe recordar que Lorena Marisol Rodríguez preside actualmente la Comisión edilicia de Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las Adicciones. Su nombre cobró notoriedad a mediados del año pasado, luego de que se viralizara un video en redes sociales donde aparece en una fiesta cantando narcocorridos.

El episodio ocurrió en un contexto de debate público sobre la apología del delito, tras la presentación del grupo Los Alegres del Barranco, que utilizó imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, hecho que detonó acciones y posicionamientos contra expresiones artísticas vinculadas a líderes criminales.

Por ahora, el Ayuntamiento de Tequila continúa sus funciones bajo la conducción de la nueva presidenta municipal interina, en espera de la evolución de los procesos judiciales en curso.

