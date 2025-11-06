Bajarán las penas en estos estados con la nueva ley de extorsión

CIUDAD DE MÉXICO- La nueva Ley General de Extorsión reducirá, en al menos 13 estados, las penas previstas para los casos más graves, al uniformar a nivel nacional un máximo de 25 años de prisión para este delito.

Además, la ley beneficiará retroactivamente a extorsionadores ya sentenciados, que en algunos casos han recibido condenas de más de 40 años, pues les aplicará la figura conocida como traslación del tipo penal, de tal forma que su pena quedar· en no más de 25 años.

La iniciativa del Ejecutivo, ya aprobada por la Cámara de Diputados, advierte que la tendencia a imponer penas de hasta 70 años de cárcel por casos agravados de extorsión no es sostenible, pues la Suprema Corte de Justicia ha establecido que se trata de un castigo desproporcionado.

Lo anterior, debido a que las sanciones por extorsión agravada en varios estados ya son exageradamente más altas que por extorsión simple o por delitos similares.

Pero el tema no está totalmente resuelto en la Corte. La nueva integración iba a discutir el pasado 22 de octubre un proyecto que reiteraba este criterio en relación con el Código Penal del Estado de México, donde siete modalidades de extorsión tienen pena de 40 a 70 años.

En ese caso, que no ha sido resuelto, el quejoso fue condenado a 43 años por intentar una extorsión haciéndose pasar por miembro de la organización criminal La Familia Michoacana, pero el proyecto en la Corte ordena reducir su condena a un máximo de 14 años.