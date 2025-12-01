Joaquín Guzmán López se declara culpable en EU; admite haber secuestrado a ‘El Mayo’

/ 1 diciembre 2025
    Joaquín Guzmán López se declara culpable en EU; admite haber secuestrado a ‘El Mayo’
    Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable el lunes en una Corte de Distrito del Norte de Illinois. FOTO: ESPECIAL

‘El Güero’, aunque es acusado de cinco cargos, se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y crimen organizado

Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable el lunes en una Corte de Distrito del Norte de Illinois de los cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos, meses después de que su hermano, Ovidio Guzmán López, llegara a un acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos.

‘El Güero’, aunque es acusado de cinco cargos, se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y crimen organizado. Hasta el momento, los dos hijos de ‘El Chapo’ se convierten en testigos protegidos de EU, luego que ‘El Ratón’ hizo lo mismo el pasado 11 de julio.

Conocidos en México como ‘Los Chapitos’, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López están acusados de dirigir una facción del Cártel de Sinaloa. Las autoridades federales describieron en 2023 la operación como un esfuerzo masivo para enviar cantidades “asombrosas” de fentanilo a Estados Unidos.

Durante la audiencia se confirmó que Guzmán López es testigo colaborador de las autoridades estadunidenses y que, al ser un testigo, se prevé que obtenga una reducción en su sentencia.

¿Y SOBRE EL SECUESTRO DE ‘EL MAYO’?

Él y otro líder veterano de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fueron detenidos en julio de 2024 en Texas tras aterrizar en Estados Unidos en un avión privado. Ambos hombres se habían declarado anteriormente inocentes de varios cargos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. Su captura provocó un recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, al enfrentarse dos facciones del Cártel de Sinaloa por el liderazgo, el cual aún causa estragos.

De acuerdo con reportes periodísticos, a Guzmán López no se le otorgó los créditos por participar en el secuestro de ‘El Mayo’, quien fue perseguido en el mundo desde hace varias décadas.

Como parte del acuerdo judicial, Joaquín Guzmán López admitió haber ayudado a supervisar la producción y el contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos, lo que ha agravado una crisis que ha contribuido a decenas de miles de muertes por sobredosis cada año.

Joaquín Guzmán admitió, además, haber participado en el secuestro de Zambada García, tal como este había denunciado en su momento. Como parte del acuerdo de cooperación, podría recibir un mínimo de 10 años de prisión.

‘EL CHAPO’ Y ‘LOS CHAPITOS’ EN LA CÁRCEL

En julio, Ovidio Guzmán López se convirtió en el primer hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en llegar a un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de los cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y tenencia de armas de fuego relacionados con su papel de liderazgo en el cártel. Los expertos jurídicos calificaron el acuerdo con la fiscalía como un paso significativo para el gobierno de Estados Unidos en su investigación y enjuiciamiento de los líderes del cártel de Sinaloa.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán cumple cadena perpetua tras ser condenado en 2019 por su papel como antiguo líder del cártel de Sinaloa, tras haber introducido de contrabando toneladas de cocaína y otras drogas en Estados Unidos durante más de 25 años. Los hermanos supuestamente asumieron el antiguo papel de su padre como líderes del cártel.

Se estableció que Joaquín Guzmán López vuelva a la corte el 1 de junio en 2026 para una audiencia previa a imponer la sentencia.

(Con información de AP)

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

