$!Coahuila, en el top 6 en salarios promedio en sector manufacturero: Inegi

Coahuila se ubicó en el sexto lugar a nivel nacional con el ingreso laboral promedio de la población ocupada más alto en el sector de la industria manufacturera durante el tercer trimestre del 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) expuso que la entidad registró un ingreso laboral promedio de 9 mil 578 pesos mensuales en el periodo mencionado.

La lista la encabezó Baja California con 10 mil 884 pesos, seguido de Nuevo León con 10 mil 694, Chihuahua con 10 mil 120, Jalisco con 9 mil 993 y Ciudad de México con 9 mil 741 pesos.

En contraparte, los estados que menor salario promedio registraron fueron Tlaxcala con 5 mil 672 pesos, Campeche con 5 mil 480, Guerrero con 4 mil 648, Chiapas con 4 mil 384 y Oaxaca con 3 mil 714.