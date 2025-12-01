Coahuila, en el top 6 en salarios promedio en sector manufacturero: Inegi
Los salarios en la entidad fueron superados solo por los registrados en Baja California, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua
Coahuila se ubicó en el sexto lugar a nivel nacional con el ingreso laboral promedio de la población ocupada más alto en el sector de la industria manufacturera durante el tercer trimestre del 2025.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) expuso que la entidad registró un ingreso laboral promedio de 9 mil 578 pesos mensuales en el periodo mencionado.
TE PUEDE INTERESAR: Uso de IA incrementa hasta 30% eficiencia en manufactura; expertos urgen a adopción productiva
La lista la encabezó Baja California con 10 mil 884 pesos, seguido de Nuevo León con 10 mil 694, Chihuahua con 10 mil 120, Jalisco con 9 mil 993 y Ciudad de México con 9 mil 741 pesos.
En contraparte, los estados que menor salario promedio registraron fueron Tlaxcala con 5 mil 672 pesos, Campeche con 5 mil 480, Guerrero con 4 mil 648, Chiapas con 4 mil 384 y Oaxaca con 3 mil 714.
El monto obtenido por Coahuila prácticamente no varió respecto al mismo trimestre del año anterior cuando el salario promedio en el sector fue de 9 mil 593 pesos.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila busca atraer inversiones en la industria de semiconductores
El salario promedio del sector manufacturero en la entidad fue menor a otros sectores según el INEGI. “Gobierno y organismos internacionales” lidera la lista con 12 mil 966, le sigue “Servicios Sociales” con 11 mil 657, “Servicios profesionales, financieros y corporativos” con 11 mil 382 y “Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento” con 10 mil 870.