‘Yo me merezco esta corona’: Fátima Bosch rechaza que renunciará a Miss Universo

Fátima Bosch viajó a Nueva York para continuar con las diversas actividades correspondientes a su reinado como Miss Universo. Desde ahí, habló con Telemundo y respondió de manera tajante a los rumores que aseguran que renunciaría tras la polémica ocurrida en Tailandia.

A la pregunta directa sobre si renunciaría a su título, aseguró firmemente: “Por supuesto que no. Yo me merezco esta corona, me merezco la banda”, declaró firme la mexicana en una entrevista con el programa Hoy Día de Telemundo.

En conversación con la periodista Jessica Carrillo, Bosch señaló que no hay razón para dejar el título obtenido hace unas semanas. “La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero verdad sólo hay una. Hice el mismo esfuerzo que mis compañeras, pasé las mismas pruebas que ellas. ¿Por qué renunciaría yo?”, expresó.