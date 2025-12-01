‘Yo me merezco esta corona’: Fátima Bosch rechaza que renunciará a Miss Universo
La modelo mexicana se encuentra en Nueva York, donde continúa con su reinado y actividades oficiales, como su visita a la ONU
Fátima Bosch viajó a Nueva York para continuar con las diversas actividades correspondientes a su reinado como Miss Universo. Desde ahí, habló con Telemundo y respondió de manera tajante a los rumores que aseguran que renunciaría tras la polémica ocurrida en Tailandia.
A la pregunta directa sobre si renunciaría a su título, aseguró firmemente: “Por supuesto que no. Yo me merezco esta corona, me merezco la banda”, declaró firme la mexicana en una entrevista con el programa Hoy Día de Telemundo.
En conversación con la periodista Jessica Carrillo, Bosch señaló que no hay razón para dejar el título obtenido hace unas semanas. “La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero verdad sólo hay una. Hice el mismo esfuerzo que mis compañeras, pasé las mismas pruebas que ellas. ¿Por qué renunciaría yo?”, expresó.
CONSIDERA INJUSTOS LOS ATAQUES
Originaria de Tabasco, Bosch reconoció que le afectan los rumores y señalamientos difundidos en redes sociales sobre su triunfo, especialmente porque las especulaciones también han alcanzado a su familia.
“Claro que me duele, porque atacan a mi familia, me atacan a mí”, mencionó previo a ingresar a una misa realizada en la catedral de Nueva York.
Reiteró que los comentarios que cuestionan su legitimidad no tienen fundamento. “Yo únicamente estoy en Miss Universo por la filantropía”, mencionó la ganadora.
CUMPLE ACTIVIDADES
El evento al que asistió fue organizado por Fuerza Migrante, un movimiento que impulsa el empoderamiento social y económico de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y México. Tras ello, la reina de belleza visitó el Consulado de México en Nueva York.
Bosch fue recibida por el cónsul Marcos Bucio Mujica, otros diplomáticos y líderes comunitarios. Ahí, afirmó que apoyar a los migrantes es una causa por la que ha trabajado desde hace tiempo, y expresó su admiración por esta comunidad.
Hizo un llamado a “abrir puertas” y a seguir ayudando a los demás: