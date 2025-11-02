Alista Senado análisis de reforma contra la extorsión

    Una de las novedades de la reforma es que el delito de extorsión se perseguirá de oficio.

Se prevé que en los próximos días se lleve a cabo la votación de ley que busca combatir uno de los delitos que se mantiene al alza en México

El Senado de la República se prepara para analizar, discutir y aprobar esta semana el proyecto de decreto que busca expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, detalló que la minuta que remitió la Cámara de Diputados el pasado 28 de octubre, se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos.

Se trata del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, así como para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

”Es muy seguro que se esté discutiendo en el Pleno en esta semana”, afirmó Castillo Juárez en un mensaje que publicó en redes sociales para dar a conocer la agenda legislativa.

La senadora agregó que esta semana también comparecerá la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, ante la Comisión de Energía, en el marco de la glosa del primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

”Es importante informar de todo lo que se ha hecho en materia energética en nuestro país, a partir de las reformas que se realizaron en torno a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para regresarlas al pueblo de México, así como la transición energética y cuáles son las políticas que se están haciendo para el desarrollo de esta industria tan importante para nuestro país, que tiene como meta que al terminar el sexenio el 99 por ciento de la población tenga energía eléctrica”, explicó Castillo Juárez.

La legisladora de Morena anunció que además esta semana llegará al Senado el listado de las magistraturas del órgano jurisdiccional local para 13 entidades federativas, la cual se turnará a la Comisión de Justicia para, posteriormente, realizar las comparecencias correspondientes.

