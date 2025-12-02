Vinculan a proceso a 12 policías de Acambay por homicidio agravado en ataque a agentes estatales

México
/ 2 diciembre 2025
    Vinculan a proceso a 12 policías de Acambay por homicidio agravado en ataque a agentes estatales
    Un juez del Estado de México vinculó a proceso a 12 elementos de la Policía Municipal de Acambay por su presunta participación en un ataque armado que dejó un oficial muerto y cuatro lesionados. FOTO: FISCALÍA DE EDOMEX

Los 12 policías municipales fueron ingresados a un centro penitenciario tras ser vinculados a proceso por homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa

Un Juez de Control del Estado de México vinculó a proceso a 12 elementos de la Policía Municipal de Acambay, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara datos de prueba relacionados con su presunta participación en los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa en agravio de servidores públicos.

Los policías identificados como Carlos Alberto “N”, Carlos “N”, Pedro Antonio “N”, Edwin Saúl “N”, Rigoberto “N”, Guillermo “N”, Atanasio “N”, Iván “N”, Leonardo “N”, Roberto “N”, Elizabeth “N” y María Isabel “N” fueron detenidos tras los hechos registrados el 22 de noviembre en la comunidad de Rincón del Juando, municipio de Acambay.

ENFRENTAMIENTO ENTRE POLICÍAS ESTATALES Y POLICÍAS DE ACAMBAY DEJA COMO SALDO UNA PERSONA SIN VIDA

De acuerdo con la investigación de la FGJEM, el día de los hechos las víctimas, también integrantes de instituciones de seguridad pública, arribaron a Rincón del Juando para atender un reporte de robo de vehículo. Mientras realizaban las diligencias correspondientes, presuntamente fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los policías municipales ahora imputados.

Como resultado de la agresión, un elemento policial perdió la vida y cuatro más resultaron lesionados, lo que originó la apertura de una carpeta de investigación por delitos cometidos contra servidores públicos.

VINCULAN A PROCESO A 12 POLICÍAS DE ACAMBAY TRAS ENFRENTAMIENTO CONTRA POLICÍAS ESTATALES

Tras su detención, los 12 policías fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia, el juez valoró los elementos presentados por el Ministerio Público y determinó vincular a proceso a los imputados. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva justificada, por lo que los policías permanecerán privados de la libertad mientras continúan las indagatorias.

12 POLICÍAS DE ACAMBAY DEBERÁN ESPERAR RESOLUCIÓN TRAS SER IMPUTADOS POR HOMICIDIO

La Fiscalía recordó que los detenidos deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un juez, en apego a los principios del debido proceso.

Los doce policías imputados enfrentarán sentencia en dos meses, si se comprueba que atacaron a fuerzas de seguridad estatales y federales. Dicho ataque causó la muerte de un elemento y heridas a cuatro más por arma de fuego.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

