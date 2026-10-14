Balacera en Orizaba, Veracruz: enfrentamiento deja policías heridos

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México
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    Balacera en Orizaba, Veracruz: enfrentamiento deja policías heridos
    Operativo de cateo en una vivienda en Orizaba, Veracruz, termina en balacera. X

Operativo de fuerzas federales y estatales culmina con un abatido, detenidos y armas aseguradas tras cateo en inmueble.

Una revisión a una vivienda terminó en un fuerte tiroteo en la colonia El Espinal Bajo, en Orizaba, Veracruz. En la revisión participaron agentes de la Fiscalía junto con elementos de la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, lo que dejó un agresor muerto y tres policías heridos.

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Dos de los policías heridos se encuentran estables, mientras que uno más está en estado grave. Los agentes fueron atendidos por personal de emergencia de la ciudad y trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

DOS PERSONAS SE ENCONTRABAN SECUESTRADAS EN EL INMUEBLE

Dos personas que estaban secuestradas fueron rescatadas con vida durante el operativo. Las autoridades lograron liberar a las víctimas y arrestaron a cuatro sospechosos en el lugar, entre ellos una persona que ya tenía una orden de detención previa por secuestro.

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La casa donde sucedieron los hechos permanece vigilada por la Policía Municipal y Estatal. Los investigadores decomisaron cinco armas de fuego, equipo de protección y vehículos usados por los agresores, mientras que la policía tuvo que poner a salvo a estudiantes de escuelas cercanas durante las anotaciones de disparos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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