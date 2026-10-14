Balacera en Orizaba, Veracruz: enfrentamiento deja policías heridos

Una revisión a una vivienda terminó en un fuerte tiroteo en la colonia El Espinal Bajo, en Orizaba , Veracruz . En la revisión participaron agentes de la Fiscalía junto con elementos de la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, lo que dejó un agresor muerto y tres policías heridos.

Dos de los policías heridos se encuentran estables, mientras que uno más está en estado grave. Los agentes fueron atendidos por personal de emergencia de la ciudad y trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

DOS PERSONAS SE ENCONTRABAN SECUESTRADAS EN EL INMUEBLE

Dos personas que estaban secuestradas fueron rescatadas con vida durante el operativo. Las autoridades lograron liberar a las víctimas y arrestaron a cuatro sospechosos en el lugar, entre ellos una persona que ya tenía una orden de detención previa por secuestro.