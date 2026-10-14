Capturan a originario de Múzquiz, Coahuila, buscado por el FBI desde hace 29 años

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    Capturan a originario de Múzquiz, Coahuila, buscado por el FBI desde hace 29 años
    Rogelio Guerra Vásquez fue detenido en México después de permanecer prófugo durante 29 años. El FBI difundió fotografías y una proyección de edad como parte de la búsqueda. CORTESÍA

Rogelio Guerra Vásquez fue detenido el 7 de octubre; enfrenta una acusación por la muerte de Sugie Lane Vásquez, ocurrida en 1997 en Barroterán

BARROTERÁN, COAH.— Después de 29 años prófugo, Rogelio Guerra Vásquez, identificado por su familia como originario de Barroterán, del municipio de Múzquiz, fue detenido en México por el homicidio de su esposa, Sugie Lane Vásquez, ocurrido en 1997 en Orange, Texas.

La captura, que no se revela dónde se ejecutó, se realizó el 7 de octubre de 2026 y fue confirmada este martes por la oficina del FBI en Houston, que informó sobre la colaboración de su agregado legal en México y del Departamento de Policía de Beaumont. Se espera su extradición para enfrentar el proceso penal en el condado de Orange.

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El caso se remonta al 16 de mayo de 1997, fecha en que fue asesinada Sugie, de 38 años. Sus familiares reportaron su desaparición al día siguiente ante la Policía de Orange y el 18 de mayo localizaron su cuerpo en el condado de Newton.

La investigación identificó a su esposo como sospechoso. Según la ficha del FBI, el Tribunal del Distrito 163 del condado de Orange emitió una orden estatal de arresto el 10 de julio de 1997. Los investigadores recibieron información de que había huido a México.

El 12 de junio de 2006, un tribunal federal del Distrito Este de Texas, con sede en Beaumont, expidió otra orden de aprehensión por fuga para evitar el proceso judicial. El FBI ofreció hasta 10 mil dólares por información que condujera a su arresto y condena.

Durante la búsqueda, la agencia señaló que Guerra Vásquez tenía vínculos con Monterrey o podía encontrarse en sus alrededores. El sitio creado por su hija, Emily Ross, para localizarlo identifica Minas de Barroterán como su lugar de nacimiento.

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Emily tenía 14 años cuando perdió a su madre. Durante casi tres décadas mantuvo la búsqueda y posteriormente impulsó la Sugie Lane Foundation, dedicada a promover la prevención de la violencia doméstica.

La detención pone fin a la búsqueda del acusado, mientras queda pendiente su comparecencia ante la justicia estadounidense por la muerte de Sugie.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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