Banxico anuncia nuevos billetes: ¿Habrá nuevo billete de 2 mil pesos, y qué pasará con el de 20 pesos?

México
/ 21 octubre 2025
    Banxico retira billete de 20 pesos azul y desmiente rumores sobre billete de 2 mil pesos FOTO: VANGUARDIA

Banxico anuncia nuevas familias de billetes con mayor seguridad, durabilidad y accesibilidad y aclara la producción de un nuevo billete de 2 mil pesos

El Banco de México (Banxico) informó recientemente sobre la emisión de nuevas familias de billetes, con el objetivo de aumentar la seguridad, inhibir la falsificación, mejorar la durabilidad en circulación y facilitar su uso para personas con debilidad visual o ceguera.

Tras el anuncio, comenzaron a circular rumores sobre la aparición de un billete de 2 mil pesos, lo que generó dudas entre usuarios y medios de comunicación. Además, en la imagen compartida por Banxico se puede observar que el billete de 20 pesos no figura, lo que abrió la discusión sobre si este se eliminará. Aquí te decimos todo lo que debes de saber.

¿HABRÁ UN NUEVO BILLETE DE 2 MIL PESOS EN MÉXICO?

La información sobre un nuevo billete de 2 mil pesos fue desmentida por Banxico, que aclaró que no existe autorización para emitir dicha denominación y que la Junta de Gobierno aún no ha tomado ninguna decisión al respecto.

$!Banxico anuncia nuevos billetes: ¿Habrá nuevo billete de 2 mil pesos, y qué pasará con el de 20 pesos?

¿QUÉ VA A SUCEDER CON LOS BILLETES DE 20 PESOS? ¿DESAPARECERÁN?

Lo que sí confirmó el Banco de México es que el billete de 20 pesos azul, correspondiente a la familia F y con la imagen de Benito Juárez, se encuentra en proceso de retiro gradual.

De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), vigente desde el 10 de octubre de 2025, las instituciones financieras deberán enviar estos billetes al Banco de México cuando los reciban.

A pesar de esto, los billetes mantendrán su poder liberatorio y podrán seguir utilizándose como medio de pago en comercios, cajeros automáticos y bancos mientras sigan vigentes.

El retiro del billete de 20 pesos azul no afectará al billete de 20 pesos de la familia G, emitido en 2021 para conmemorar el Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México, el cual permanecerá en circulación y no será sustituido en la nueva serie de billetes.

$!Banxico anuncia nuevos billetes: ¿Habrá nuevo billete de 2 mil pesos, y qué pasará con el de 20 pesos?

POR QUÉ HABRÁ UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES EN MÉXICO

Los nuevos billetes de Banxico incorporarán elementos de seguridad avanzados, materiales más duraderos y características que faciliten su uso para personas con discapacidad visual.

La emisión de nuevas denominaciones seguirá un enfoque cronológico que reflejará la historia y personajes importantes de México. Aunque desde agosto de 2024 se ha considerado la posibilidad de incluir un billete de 2 mil pesos, de acuerdo a medios, hasta el momento no se ha autorizado oficialmente y cualquier información que circula al respecto es falsa.

Temas


billetes
finanzas

Localizaciones


México

Organizaciones


Banxico

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

