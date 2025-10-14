¡Adiós, Benito! Banco de México retira algunos billetes de 20 pesos... ¿A partir de cuándo aplica?

Como es usual en esta temporada del año, el Banco de México (Banxico) se dispone a retirar de circulación ciertos billetes, de acuerdo con una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con fundamento en la Constitución mexicana y la Ley del Banxico, se ordenó a las instituciones de crédito de todo el país a abstenerse de poner a disposición del público los billetes de denominación de 20 pesos... ¡Pero no te alarmes! Esto no refiere a todos los billetes en su totalidad, sino a un tipo específico.

¿QUÉ BILLETES DE 20 PESOS SALDRÁN DE CIRCULACIÓN Y A PARTIR DE CUÁNDO?

La circular 8/2025 indica que a partir del 10 de octubre los billetes de la denominación de 20 pesos tipo F saldrán de circulación.

Por lo que las instituciones deberán “proceder a depositarlos en este Banco Central o en sus corresponsales, clasificándolos como ‘Billetes en Proceso de Retiro y/o Desmonetizados”.