¡Adiós, Benito! Banco de México retira algunos billetes de 20 pesos... ¿A partir de cuándo aplica?
Una circular emitida por el Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación, indica que algunos billetes de 20 pesos saldrán de circulación... Descubre cuáles son
Como es usual en esta temporada del año, el Banco de México (Banxico) se dispone a retirar de circulación ciertos billetes, de acuerdo con una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con fundamento en la Constitución mexicana y la Ley del Banxico, se ordenó a las instituciones de crédito de todo el país a abstenerse de poner a disposición del público los billetes de denominación de 20 pesos... ¡Pero no te alarmes! Esto no refiere a todos los billetes en su totalidad, sino a un tipo específico.
¿QUÉ BILLETES DE 20 PESOS SALDRÁN DE CIRCULACIÓN Y A PARTIR DE CUÁNDO?
La circular 8/2025 indica que a partir del 10 de octubre los billetes de la denominación de 20 pesos tipo F saldrán de circulación.
Por lo que las instituciones deberán “proceder a depositarlos en este Banco Central o en sus corresponsales, clasificándolos como ‘Billetes en Proceso de Retiro y/o Desmonetizados”.
¿AÚN SE PUEDE PAGAR CON BILLETES DE 20 PESOS TIPO F?
Puede ser que las y los ciudadanos hagan uso de los billetes de 20 pesos tipo F sin saberlo. Ante ello, puede ser que entre los usuarios surja la duda de si aún se pueden realizar pagos haciendo con el mencionado billete.
En estas situaciones, es importante destacar que Banxico indica que “Los billetes [...] conservarán su poder liberatorio conforme a loe establecido en el artículo 4 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos”. Por lo que, deberán ser aceptados invariablemente.
¿CÓMO SON LOS BILLETES DE 20 PESOS TIPO F? ESTAS SON LAS CLAVES PARA IDENTIFICARLO
No, los billetes de 20 pesos tipo F no vienen marcados tal cual. El Banco de México indicó que este tipo de billetes cuentan con características muy especificas, lo que garantiza que sean únicos y sean válidos:
1. Medidas: 120 x 66 milímetros.
2. Material: Polímero.
3. Anverso: Como motivo principal ostenta la efigie de Don Benito Juárez García, la cual está acompañada de una viñeta compuesta por una balanza en primer plano, que simboliza el equilibrio y la justicia, y un libro que representa las Leyes de Reforma promulgadas en 1859.
4. Reverso: El elemento principal es una vista panorámica de la zona arqueológica de Monte Albán (cultura zapoteca), ubicada en el estado de Oaxaca y nominada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como patrimonio cultural de la humanidad. Al lado izquierdo de dicha vista, se ubica el detalle de un pendiente hallado en la tumba número 7 de la misma zona arqueológica y, en la parte inferior derecha, se encuentra un fragmento del mascarón del Dios de la Lluvia y del Trueno (Cocijo, principal deidad zapoteca).
5. Color: Predomina el azul.
6. Elementos de seguridad: Relieves sensibles al tacto, elementos que cambian de color, hilo microimpreso, marca de agua, ventana transparente, registro perfecto, textos microimpresos, fondos lineales y fluorescencia.