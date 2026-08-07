INAH activa protocolo cibernético tras reporte de filtración de datos de becarios; presenta denuncia ante FGR

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    INAH activa protocolo cibernético tras reporte de filtración de datos de becarios; presenta denuncia ante FGR
    El INAH activó protocolos de seguridad informática tras reportes de filtración de datos de becarios y señaló que investigará una posible extracción indebida. VANGUARDIA

El INAH revisó sus sistemas tras una presunta filtración de datos de estudiantes y denunció ante la FGR una extracción indebida de información

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que activó su protocolo de gestión de incidentes cibernéticos tras la difusión en redes sociales de una publicación del periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien aseguró que un grupo de hackers vulneró los sistemas de la dependencia y filtró 1.2 gigabytes de documentos relacionados con estudiantes beneficiarios de becas.

De acuerdo con las publicaciones del periodista, entre los archivos presuntamente obtenidos se encontraban actas de nacimiento, identificaciones oficiales, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobantes de domicilio y estados de cuenta de estudiantes.

Tras la difusión de esta información, el Instituto informó que puso en marcha sus protocolos de atención en materia de seguridad informática y comenzó una revisión de su infraestructura tecnológica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/justifica-inah-omision-sobre-cena-de-la-fifa-en-el-castillo-IC22648257

INAH ASEGURA QUE NO ENCONTRÓ INDICIOS DE VULNERACIÓN A SUS SISTEMAS

A través de sus redes sociales, el INAH publicó un comunicado en el que informó que continúa reforzando sus mecanismos de protección y colaborando con las autoridades competentes.

En el documento oficial, la dependencia explicó que activó el protocolo de gestión de incidentes cibernéticos para revisar sus servidores, sistemas y equipos de cómputo.

Como resultado de las acciones de análisis, el Instituto señaló que no existen indicios de una vulneración directa a los sistemas institucionales.

No obstante, indicó que durante la revisión fue detectada actividad irregular relacionada con el uso de una cuenta con privilegios de administrador, desde la cual se obtuvo evidencia de una presunta extracción indebida de información.

DEPENDENCIA PRESENTA DENUNCIA PENAL ANTE LA FGR

El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que, derivado de los hallazgos obtenidos durante la revisión interna, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia señaló que dará seguimiento a las acciones legales correspondientes para determinar la responsabilidad de quien o quienes resulten involucrados en la presunta extracción de información.

Asimismo, indicó que mantendrá informada a la comunidad estudiantil sobre los avances de la investigación, en la medida en que ello no afecte las diligencias que actualmente se encuentran en curso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tuvo-fifa-otra-cena-en-el-museo-nacional-de-antropologia-MP22692853

INSTITUTO REFORZARÁ MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

Como parte de las acciones implementadas tras el incidente, el INAH informó que continuará fortaleciendo los mecanismos de monitoreo, detección y respuesta ante posibles eventos de seguridad informática.

La institución también señaló que mantendrá las medidas de mitigación de riesgos y de protección de datos personales dentro de su infraestructura tecnológica con el objetivo de reforzar la seguridad de la información institucional mientras avanzan las investigaciones.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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