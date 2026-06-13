Binomio canino halla droga en la Central de Autobuses de Monterrey

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El hallazgo se realizó durante una inspección en el área de paquetería de la terminal aérea

Elementos de la policía de Monterrey, apoyados del binomio K9 “Killer”, localizaron en el área de paquetería de la Central de Autobuses de Nuevo León diversas dosis de droga.

Los oficiales lograron el aseguramiento de un kilo de marihuana, 20 gramos de una sustancia sólida similar a la droga conocida como cristal y cuatro sobres con un líquido desconocido, que estaban empaquetados en la terminal camionera.

Los hechos se registraron la noche del viernes en el inmueble ubicado sobre Colón y Villagrán en la colonia Industrial.

Los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia en el lugar acompañados del binomio canino cuando se dirigieron al área de paquetería.

Los uniformados acercaron al perro para que olfateara los paquetes y minutos después se sentó frente a cajas en señal del hallazgo de los enervantes.

Dos cajas tenían como destino la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Tras proceder a abrirlas, encontraron dos bolsas transparentes con hierba verde con las características de la marihuana que dieron un peso de un kilogramo.

Otra tenía cuatro sobres con una sustancia desconocida líquida, así como tres tubos en color negro y al interior cigarrillos de hierba verde similar a la marihuana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acepta-declararse-culpable-hermano-del-mencho-en-eu-GB21311315

Además, también había dos vapers y un sobre con 20 gramos de una sustancia sólida con las características de la droga tipo cristal.

Las autoridades realizan las investigaciones sobre el destino de las cajas. Sobre el hallazgo de la droga se dio vista a las autoridades competentes, quienes continúan con las indagatorias de rigor.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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