Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) publicó hoy su Programa Institucional 2025-2030 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que proyecta lograr el 100% de la cobertura efectiva del abasto de medicamentos, material de curación e insumos para la salud (MMCIS) en las instituciones del Sector Público en 2029.

El documento establece que se busca ‘transformar el modelo operativo de Birmex’ para que sea capaz de asegurar el abasto de medicamentos, superando las ‘ineficiencias en los procesos de compra y distribución’.

‘La persistencia de estas fallas en la cadena de abasto vulnera la capacidad del Estado para garantizar la continuidad y la calidad de la atención sanitaria que se brinda a la población, afectando directamente el ejercicio del derecho humano a la protección de la salud. Las problemáticas identificadas en la cadena de suministro se explican por la concurrencia de diversas deficiencias operativas y logísticas, así como por limitaciones estructurales en la capacidad de producción, adquisición, almacenamiento y distribución de insumos médicos estratégicos. Estas condiciones han propiciado ineficiencias en los procesos de compra y distribución, impactando negativamente la disponibilidad oportuna de medicamentos e insumos en las instituciones públicas de salud’, refiere el programa.

El incremento de la cobertura efectiva de medicamentos e insumos, Birmex lo plantea en porcentajes que prevé alcanzar: 90% en 2025, 92% en 2026, 95% en 2027, 97% en 2028 y 100% a partir de 2029.

En el sexenio actual, Birmex plantea consolidar el sistema logístico integral de distribución nacional, para garantizar el suministro oportuno de insumos a las instituciones de salud, y optimizar la red de distribución y la operación del servicio “último kilómetro” para asegurar el abasto eficiente de insumos en cada unidad de salud.

TE PUEDE INTERESAR: Freno a la corrupción: pagos indebidos y sin transparencia en Birmex

‘Optimizar los procesos consolidados de adquisición de medicamentos e insumos para la salud en el Sector Público. Consolidar la demanda agregada de insumos estratégicos proveniente de las instituciones públicas para asegurar la correcta planificación de la compra centralizada’, detalla el documento.