Bloqueos de CNTE causan pérdidas de 405 mdp

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    Bloqueos de CNTE causan pérdidas de 405 mdp
    Pidieron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, medidas extraordinarias de apoyo. EL UNIVERSAL

Hicieron un llamado urgente a los gobiernos federal y local para aplicar la ley y el libre tránsito de personas

Los bloqueos y manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han dejado pérdidas económicas por 405 millones 470 mil pesos, de acuerdo con cálculos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

En un comunicado, informó que las afectaciones del plantón instalado desde el 25 de mayo al 3 de junio ascienden a 355 millones 770 mil pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/se-desinfla-estrategia-de-andy-lopez-beltran-en-coahuila-KG21149377

Sin embargo, a esto se le suman 49 millones 700 mil pesos de pérdida por la marcha del 1 de junio.

“Tenemos registradas 4 mil 91 unidades económicas directamente afectadas, que han visto disminuir la afluencia de clientes, reducir sus ventas, enfrentar dificultades para el abastecimiento de mercancías y registrar complicaciones en la movilidad de sus colaboradores”, aseguró el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco.

Por ello, hizo un llamado urgente a los gobiernos federal y local para aplicar la ley y el libre tránsito de personas.

En tanto, este miércoles se retiraron las vallas que había en la calle Francisco I. Madero, esquina con Eje Central, luego de la manifestación de joyeros del Centro Histórico el día martes.

Además, organismos empresariales del G9 de la Ciudad solicitaron a la autoridad local apoyo y facilidades fiscales para sus negocios, tras las afectaciones que les ha dejado el bloqueo de la CNTE.

Pidieron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, medidas extraordinarias de apoyo.

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