Segob a CNTE: No es falta de voluntad, falta presupuesto

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    Segob a CNTE: No es falta de voluntad, falta presupuesto
    La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 es la principal demanda de los integrantes de la CNTE. CUARTOSCURO

Tras nueva reunión, siguen gobierno y maestros sin acuerdo, aunque analizarán la última propuesta

El Gobierno federal aseguró a maestros de la CNTE que en sus demandas no hay falta de voluntad, sino de presupuesto.

Tras mesa con maestros, los Secretarios de Gobernación, Educación y el titular del ISSSTE dieron una conferencia para hablar de los avances.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cnte-eleva-protestas-bloquea-y-vandaliza-edificios-de-sep-e-issste-EB21132226

“Lo que no se pueda hacer es que es por falta de presupuesto, no es por falta de voluntad”, dijo Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación.

La CNTE informó que esta tarde a las 17:00 horas analizará la propuesta que el Gobierno presentó esta mañana para tratar la Ley del ISSSTE 2007, que es la respuesta a su demanda de derogar la reforma. Después de tres horas de diálogo en la Segob, la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) indicó que el proyecto que les presentaron también pretende eliminar la Usicamm; sin embargo, negó que sea ésta la instancia correspondiente para tomar una decisión. Por lo tanto, el documento se analizará esta tarde en la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora.

“El titular de la SEP y el titular del ISSSTE nos dieron una breve explicación que escuchamos con respeto, de un esquema de ruta para avanzar tanto en la eliminación de Usicamm como en el tratamiento que se dará a la ley del ISSSTE 2007 o al régimen de pensiones de cuentas individuales.

“Hay que aclarar, estos documentos que cada uno de ellos nos entregan no ha sido ni leído ni analizado mucho menos aprobado porque no es la instancia correspondiente por esta CNUN, así como lo recibimos así lo vamos a compartir en nuestros espacios de análisis y discusión en la ANR que tendremos el día de hoy en punto de las cinco de la tarde en la sede nacional de la CNTE”, informó en conferencia de prensa, Filiberto Frausto líder de la sección 34 zacatecana.

Asimismo, indicó que no les negaron la reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero tampoco les otorgaron una fecha de reunión.

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