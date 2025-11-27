Bloqueos de los transportistas provocan pérdidas de hasta 6 mil mdp

/ 27 noviembre 2025
    Bloqueos de los transportistas provocan pérdidas de hasta 6 mil mdp
    De acuerdo a estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo los bloqueos carreteros han provocado pérdidas acumuladas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos. Foto: Reforma

Los cierres totales y parciales de carreteras se registraron en al menos 22 estados, con mós de 50 puntos afectados

CIUDAD DE MÉXICO- Los bloqueos carreteros han causado pérdidas acumuladas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos, calculó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

”Con base en reportes públicos de autoridades y organismos empresariales sobre al menos 29 cierres en 17 estados, la Confederación calcula de forma conservadora pérdidas acumuladas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos del 19 al 26 de noviembre.

”Se trata de una estimación prudente que busca dimensionar el daño económico mientras se construye una salida negociada que no siga cargando el costo sobre empresas y hogares”, aseguró la Confederación.

Ayer, en la madrugada, 12 horas de negociación terminaron sin acuerdos entre el Gobierno federal y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas y Autotransportistas de Carga (ANTAC), por lo que se intensificaron los bloqueos carreteros.

Los cierres totales y parciales de carreteras se registraron en al menos 22 estados, con mós de 50 puntos afectados.

Dudas sobre ley de aguas

Estos son algunos temas de la propuesta del Ejecutivo que han generado preocupación entre productores del campo:

CONTROL DE VOLUMEN

- Se deberá reportar cada ano a la Autoridad del Agua los volúmenes extraídos y utilizados; actualmente la Ley no prevé ningún control sobre volumen y uso de agua concesionada.

TRANSMISIÓN DE DERECHOS

- Se elimina la ‘transmisión de derechos’ de concesionarios y productores agrícolas, y cambia por “reasignación de vol˙menes de agua”, que implica la emisión de nuevos títulos.

TÍTULOS DE CONCESIÓN

- La ley vigente dice que los “títulos de concesión” pueden transmitirse entre particulares, pero se deroga esa disposición y se prevé la creación de un fondo de reserva a partir de volúmenes recuperados por concesiones vencidas o canceladas.

HERENCIAS

- La ley en la materia prevé la “herencia” automática de concesiones de agua. La propuesta contempla que exista “derecho sucesorio” para la expedición de un nuevo título.

Por Luis Fernando Castillo Gutiérrez, Agencia Reforma

