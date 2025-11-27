Bloqueos de los transportistas provocan pérdidas de hasta 6 mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO- Los bloqueos carreteros han causado pérdidas acumuladas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos, calculó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

”Con base en reportes públicos de autoridades y organismos empresariales sobre al menos 29 cierres en 17 estados, la Confederación calcula de forma conservadora pérdidas acumuladas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos del 19 al 26 de noviembre.

”Se trata de una estimación prudente que busca dimensionar el daño económico mientras se construye una salida negociada que no siga cargando el costo sobre empresas y hogares”, aseguró la Confederación.

Ayer, en la madrugada, 12 horas de negociación terminaron sin acuerdos entre el Gobierno federal y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas y Autotransportistas de Carga (ANTAC), por lo que se intensificaron los bloqueos carreteros.

Los cierres totales y parciales de carreteras se registraron en al menos 22 estados, con mós de 50 puntos afectados.

Dudas sobre ley de aguas

Estos son algunos temas de la propuesta del Ejecutivo que han generado preocupación entre productores del campo:

CONTROL DE VOLUMEN

- Se deberá reportar cada ano a la Autoridad del Agua los volúmenes extraídos y utilizados; actualmente la Ley no prevé ningún control sobre volumen y uso de agua concesionada.