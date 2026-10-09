Boletos de avión suben por aumento en precio de turbosina

El Inegi encontró que los boletos de avión subieron 15.4% en septiembre y fue la mayor alza desde junio de 2024, ya que el combustible se disparó 65.6% el mes patrio.

El aumento en el precio de la turbosina llevó a que las aerolíneas aplicaran el mayor incremento en sus precios de los últimos dos años.

El analista del sector aéreo en Verum, Jonathan Félix, dijo que las tarifas comenzaron a subir más en el segundo trimestre por el arranque del conflicto en Medio Oriente, que sigue vigente.

Señaló que las tarifas deben elevarse para que las aerolíneas sean rentables.

”Cuando recién empezó la guerra, todos pensaban que iba a durar un mes y no era tan preocupante, porque las aerolíneas tenían coberturas financieras y estaban cubiertas parcialmente, pero ahorita esas coberturas ya vencieron y ya no es costeable comprar coberturas, pues tenemos precios altos, entonces ¿contra qué se van a cubrir?Ahorita ya están comprando turbosina a precio de mercado y el precio está muy alto y tiene que reflejarse finalmente en las tarifas”, explicó a EL UNIVERSAL.

Félix puso de ejemplo que, de enero a junio, Viva aumentó 6% su tarifa por pasajero, pero al segundo trimestre subió 15% en dólares.

”Si se hubiera mantenido estable el tipo de cambio, tal vez el alza hubiera sido más moderada, pero ya subió el dólar”, expuso.

”La turbosina se cotiza en dólares, entonces, si el dólar baja le beneficia a las aerolíneas porque pueden comprar el combustible en dólares más barato, pero si se recupera el tipo de cambio y la turbosina sube, se tiene que ver reflejado en los precios de boletos”, indicó.

Desde su perspectiva, el precio de la turbosina permanecerá alto hasta que no se resuelva el conflicto en Irán y no es un problema de demanda, ya que se ha mantenido moderada pese al incremento.

”Es un tema de que el principal insumo, que es la turbosina, subió de precio y se debe reflejar en los boletos para que las empresas sean rentables”, apuntó.

Durante el segundo trimestre, Aeroméxico reportó un gasto total de combustible de 493. 8 millones de dólares, un aumento de 80% más que el año anterior.

RUTAS Y FRECUENCIAS

De acuerdo con Verum, como no todo el incremento del precio del combustible se puede trasladar al consumidor, lo que hacen las aerolíneas es optimizar su rentabilidad enfocándose en destinos de mayor demanda o más rentables, también reducen frecuencias o usan aviones pequeños para mantener factores de ocupación altos y que su resultado sea lo mejor posible.

Ramón Ortiz, analista senior de Actinver, comentó que las aerolíneas tratan de compensar las alzas en combustible tanto en la parte operativa como en los boletos.

”Lo más natural es ver el incremento en el precio de los boletos, pero las aerolíneas también buscan optimizar sus flotas. Viajar con niveles de ocupación más elevados, optimizar algunas frecuencias o rutas, mueven los horarios o el número de vuelos que están haciendo”, dijo a este diario.

”El alza que estamos viendo de mayores tarifas y precios del petróleo se debe a que este efecto no lo teníamos el año pasado y lo que vamos a observar en los siguientes meses es que el aumento se va a mantener porque tu comparativa es baja, pero en niveles que estamos observando del precio del petróleo que ya no llega a 120 dólares, sino que oscila entre 90 y 100, a lo mejor el incremento en tarifas ya no va a ser tanto”, afirmó Ortiz.

En su opinión, las aerolíneas ya están en ese punto de equilibrio en el que tienen flexibilidad de elevar el precio de boletos y los servicios adicionales que ofrecen a usuarios, así como optimizar su flota.

En el impacto de los precios en el tráfico de pasajeros, el analista de Actinver considera que hay reconfiguración de la oferta de asientos de las aerolíneas que no impacta en la demanda, porque si alguien ya tenía programado un viaje o en ciertos segmentos de pasajeros la tarifa no hace que lo postergue.

”Se observa un viajero internacional más cauto, pero ellos son más sensibles a poder tomar la decisión de viajar o no viajar dependiendo del costo de los boletos”.

”En el caso de las aerolíneas estadounidenses, están operando más dentro de EU y no hacen tantos viajes a México porque les resulta más rentable”, indicó Ortiz.

Para Actinver, mientras la volatilidad del petróleo siga, las tarifas de los boletos seguirán altas hasta que no acabe el conflicto en Irán.