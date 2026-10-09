Congreso presenta iniciativas polémicas e intrascendentes en la 66 Legislatura

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    Congreso presenta iniciativas polémicas e intrascendentes en la 66 Legislatura
    En pleno Mundial, el PT en el Senado presentó una iniciativa de reforma para legalizar la reventa de boletos, con el fin de evitar fraudes y poner como límite el aumento de los precios. EL UNIVERSAL

2 cervezas como consumo permitido en horario laboral planteaba el priista Mario Zamora

La 66 Legislatura ha estado marcada por iniciativas intrascendentes de todas las bancadas, como la Ley Antimemes o modificar el nombre de Margarita Maza inscrito en San Lázaro.

La iniciativa presidencial respaldada por Morena para sancionar a quien realice memes o parodias y la de que el ascenso y descenso sean obligatorios en el fútbol mexicano forman parte de otras propuestas inútiles, como prohibir el reguetón, regularizar la reventa o declarar el Día del Tequila, la Orquídea o de lo Hecho en México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/diputados-proponen-dias-del-bienestar-y-del-aguacate-PE24024920

En 2020, el senador por Morena y hoy gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, presentó una iniciativa para prohibir este género musical y sancionar contenidos considerados con lenguaje violento u ofensivo hacia las mujeres en los medios de comunicación.

El también exsenador del PRI y hoy diputado federal, Mario Zamora, propuso permitir el consumo moderado de dos a tres cervezas en horario laboral, bajo ciertos argumentos de relajación productiva.

El senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, y respaldado por todas las bancadas, planteó reformar el artículo 50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para obligar a la Federación Mexicana de Futbol a establecer mecanismos claros y obligatorios de ascenso y descenso entre categorías.

En pleno Mundial, el PT en el Senado presentó una iniciativa de reforma para legalizar la reventa de boletos, con el fin de evitar fraudes y poner como límite el aumento de los precios.

Fue duramente criticada porque era legalizar un delito.Antes del Mundial, en la discusión del Paquete Económico 2026, el Congreso aprobó en octubre de 2025 la exención de impuestos federales y locales para la FIFA y los sujetos directos de la organización del torneo dentro de la Ley de Ingresos de la Federación.

La senadora del PAN Laura Esquivel Torres presentó una propuesta para obligar a instalar cambiadores de pañales accesibles, seguros y limpios en todo tipo de baños públicos (mujeres, hombres, mixtos y familiares) para fomentar la igualdad y la corresponsabilidad en la crianza.

Entre los senadores con más baja productividad, con sólo tres iniciativas en dos años de la actual Legislatura, pero además con temas intrascendentes, se encuentra Gerardo Fernández Noroña.

Estas tres iniciativas son para reformar el Reglamento del Senado para regular las votaciones nominales tras el cierre del tablero electrónico y otra para normar las participaciones fuera del orden del día, es decir, para evitar que la oposición lleve temas incómodos al debate.

La tercera es para emitir una colección de monedas conmemorativas sobre las sedes históricas de la Cámara Alta.

El senador del PT Alejandro González Yáñez presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno, para que la Bandera y el Escudo Nacional no pierdan su poderío, y que cuando el lábaro patrio se coloque en posición de nicho, el águila y la serpiente aparezcan “paradas”.

”Lo quiero dejar muy claro: no se trata de modificar la ubicación del Escudo en la Bandera patria, sino que cuando la Bandera esté en posición de nicho, se coloque el Escudo de manera vertical”, indicó.

En abril de este año, el Senado avaló la propuesta de la morenista Margarita Valdez para declarar el 24 de julio como el Día Nacional del Tequila.

En noviembre de 2025, por unanimidad, el pleno aprobó un proyecto de decreto para declarar el 21 de marzo como el Día Nacional de la Orquídea y el 19 de marzo como el Día de la Actualización Docente.

Un mes después, en diciembre, el Senado aprobó el dictamen por el que se declara el 21 de febrero como Día Nacional del Guía de Turismo.

En 2025 avaló el 12 de octubre como el Día de la Nación Pluricultural y Multiétnica, con el objetivo de reconocer la diversidad que han proporcionado las comunidades indígenas a la población mexicana.

Con ello, se sepultó el Día de la Raza a propuesta de legisladores de Morena.En noviembre de 2025, los senadores morenistas Emmanuel Reyes y Francisco Chíguil propusieron el segundo viernes de septiembre de cada año como el Día Nacional de lo Hecho en México.

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