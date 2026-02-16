Boxeando por la Paz... Presenta Sheinbaum programa para apoyar a boxeadores y clases gratis de boxeo para niños

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional , la mandataria explicó que la iniciativa beneficiará a 5 mil peleadores que fungirán como instructores y a 100 mil menores , quienes podrán entrenar sin costo con el objetivo de promover disciplina, salud y prevención social.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , anunció el programa Boxeando por la Paz , una estrategia social que busca apoyar a boxeadores profesionales y, al mismo tiempo, ofrecer clases gratuitas de boxeo a niños y jóvenes en todo el país.

El programa contempla la incorporación de los deportistas al esquema Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual recibirán apoyo económico, capacitación y seguridad social mientras enseñan boxeo en gimnasios comunitarios.

APOYO ECONÓMICO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA PELEADORES

De acuerdo con la presentación oficial, los boxeadores participantes recibirán un ingreso equivalente al salario mínimo mensual, además de seguro médico del IMSS, lo que representa un respaldo económico para quienes buscan consolidar su carrera deportiva.

El programa pretende mejorar las condiciones laborales de quienes se dedican al boxeo, una disciplina que históricamente ha estado ligada a historias de esfuerzo individual y limitaciones económicas, especialmente en sectores populares.

La estrategia también tiene un componente de prevención social, ya que el gobierno busca que jóvenes encuentren en el deporte una alternativa frente a riesgos como el consumo de drogas o la participación en actividades delictivas.

PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO Y FIGURAS DEL DEPORTE

El proyecto cuenta con la colaboración del Consejo Mundial de Boxeo, organismo que facilitará el vínculo entre peleadores profesionales y gimnasios comunitarios para la implementación de las clases.

Entre los deportistas que participan en la iniciativa se encuentran figuras reconocidas como Jackie Nava, Mariana Juárez, Eunice Campos, Marilyn Badillo y Alejandro “El Conejo” González, quienes compartirán su experiencia con las nuevas generaciones.

El presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, destacó que el programa representa un hecho inédito al brindar respaldo económico y médico a los boxeadores, algo que calificó como “único en el mundo”.

UN PROGRAMA CON ENFOQUE SOCIAL Y DEPORTIVO

La presidenta señaló que Boxeando por la Paz tiene múltiples beneficios, ya que promueve valores como la disciplina, la constancia y el autocuidado, además de generar oportunidades laborales para atletas.

También subrayó que el boxeo es una herramienta de transformación social que ha permitido a muchos jóvenes cambiar su entorno y construir proyectos de vida alejados de la violencia.

Como parte del lanzamiento, se entregaron guantes conmemorativos a la mandataria para simbolizar el inicio oficial del programa, que comenzará a implementarse en distintas regiones del país.

DATOS CURIOSOS DEL PROGRAMA

• México es considerado una de las potencias históricas del boxeo mundial con múltiples campeones internacionales.

• El programa beneficiará simultáneamente a deportistas profesionales y menores, algo poco común en políticas públicas deportivas.

• La iniciativa combina deporte, empleo y prevención social en un mismo esquema gubernamental.

El lanzamiento de Boxeando por la Paz marca una apuesta por el deporte como herramienta de cohesión social, en un país donde el boxeo forma parte de la identidad cultural y del ascenso de muchas historias de vida.