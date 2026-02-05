Brote de Sarampión: ¿qué municipios deberán utilizar cubrebocas de manera obligatoria?

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 febrero 2026
    Brote de Sarampión: ¿qué municipios deberán utilizar cubrebocas de manera obligatoria?
    Ante la alerta por el incremento de contagios de Sarampión en Jalisco, la Secretaria de Salud Jalisco intensifica brigadas para acercar las vacunas a la población y el día de hoy personal de Salud recorrieron algunas colonias del municipio artesano. FOTO: CUARTO OSCURO | Fernando Carranza García

México pasó de 6 mil 430 casos confirmados de sarampión en 2025 a 8 mil 332 contagios acumulados hasta el 3 de febrero.

El sarampión en México registra un repunte significativo durante el inicio de 2026, al superar en apenas un mes los niveles reportados durante el 2025.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, el país pasó de 6 mil 430 casos confirmados de sarampión en 2025 a 8 mil 332 contagios acumulados hasta el 3 de febrero.

El aumento implica que, solo en enero y los primeros días de febrero, se detectaron mil 902 nuevos casos de sarampión, lo que equivale a casi una tercera parte del total registrado el año pasado, encendiendo las alertas sanitarias en distintas entidades.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila reporta cero casos de sarampión desde septiembre; intensifica vacunación para alcanzar meta del 95%

El estado de Jalisco enfrenta un brote de sarampión, situación que llevó a las autoridades estatales a implementar medidas preventivas inmediatas. Entre ellas, se decretó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La medida fue anunciada por el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, y deberá aplicarse de forma inmediata en los siguientes municipios:

*) Guadalajara

*) Zapopan

*) Tlaquepaque

*) Tonalá

*) Tlajomulco de Zúñiga

*) El Salto

*) Ixtlahuacán de los Membrillos

El uso de cubrebocas será obligatorio por un periodo mínimo de 30 días, como parte de las acciones para contener los contagios de sarampión en la región.

La Secretaría de Salud define el sarampión como una enfermedad viral altamente contagiosa, cuya transmisión ocurre principalmente a través de gotitas de saliva que se expulsan al toser o estornudar.

TE PUEDE INTERESAR: Sarampión acelera en 2026: 1,902 contagios en un mes y una muerte asociada, reporta Ssa

El contagio del sarampión se facilita en espacios cerrados, así como en situaciones de contacto cercano entre personas, lo que explica su rápida propagación en entornos escolares y comunitarios.

Los síntomas del sarampión pueden aparecer varios días después del contagio. Entre los más frecuentes se encuentran:

*) Fiebre

*) Congestión nasal

*) Irritación ocular

*) Manchas blancas dentro de la boca

*) Erupción cutánea, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades
Epidemias
Sarampión

Localizaciones


México

Organizaciones


Secretaría de Salud

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Impulso económico

Impulso económico
true

Adán Augusto y Marina del Pilar, bajo la lupa de EU
La Fiscalía de Michoacán informó la detención de una pareja presuntamente implicada en el doble feminicidio de Cecilia y Alondra ocurrido en Morelia

Detienen en Michoacán a pareja vinculada con el feminicidio de Cecilia Yunuen y Alondra Socorro
Tras semanas de búsqueda de tratamientos y apoyo en redes, se confirma el fallecimiento de Lilia Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez. Conoce los detalles aquí.

Fallece hermana de Edith Márquez, tras luchar contra el cáncer
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve, lluvias y evento Norte en estos estados
La iniciativa de CFE Telecomunicaciones busca erradicar la brecha digital en México mediante la entrega de tarjetas SIM con datos y llamadas sin costo para beneficiarios de programas sociales.

Internet Gratis... CFE ofrecerá chips con acceso gratis a internet; requisitos y forma de obtenerlos
Competencia. La actriz confirma su ingreso al reality de Telemundo y promete polémica, carácter y confrontaciones en la sexta temporada del programa.

‘No vengo a pedir permiso’: Laura Zapata se suma a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo
La NFL confirmó que no habrá presencia de la Immigration and Customs Enforcement durante el Super Bowl LX, que enfrentará a Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle, en un operativo de seguridad sin acciones migratorias.

NFL confirma que el ICE no estará presente en el Super Bowl LX