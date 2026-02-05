Brote de Sarampión: ¿qué municipios deberán utilizar cubrebocas de manera obligatoria?

El sarampión en México registra un repunte significativo durante el inicio de 2026, al superar en apenas un mes los niveles reportados durante el 2025.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, el país pasó de 6 mil 430 casos confirmados de sarampión en 2025 a 8 mil 332 contagios acumulados hasta el 3 de febrero.

El aumento implica que, solo en enero y los primeros días de febrero, se detectaron mil 902 nuevos casos de sarampión, lo que equivale a casi una tercera parte del total registrado el año pasado, encendiendo las alertas sanitarias en distintas entidades.

El estado de Jalisco enfrenta un brote de sarampión, situación que llevó a las autoridades estatales a implementar medidas preventivas inmediatas. Entre ellas, se decretó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La medida fue anunciada por el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, y deberá aplicarse de forma inmediata en los siguientes municipios:

*) Guadalajara

*) Zapopan

*) Tlaquepaque

*) Tonalá

*) Tlajomulco de Zúñiga

*) El Salto

*) Ixtlahuacán de los Membrillos