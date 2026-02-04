Sarampión acelera en 2026: 1,902 contagios en un mes y una muerte asociada, reporta Ssa

CDMX.- Los casos confirmados de sarampión en México aumentaron en lo que va de 2026, al pasar de 6 mil 430 al cierre de 2025 a 8 mil 332 confirmados hasta el 3 de febrero, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

La cifra implica mil 902 contagios nuevos en enero y los primeros tres días de febrero, un volumen que equivale a casi una tercera parte del total registrado el año previo, según el mismo registro de la dependencia federal.

Además de los casos confirmados, la Ssa reporta 4 mil 730 casos probables acumulados y mantiene en estudio 2 mil 848 reportes para definir si corresponden a sarampión u otra enfermedad febril exantemática, es decir, infecciones sistémicas con fiebre y erupciones cutáneas.

Por grupos de edad, los más afectados son los menores de uno a 9 años, con 2 mil 266 casos confirmados, seguidos por personas de 25 a 29 años, con 908, de acuerdo con el desglose referido en los datos.

En el recuento por entidad, Jalisco aparece como el estado más afectado en 2026, con mil 113 casos confirmados; al sumarse los 663 de 2025, acumula mil 776. En el total de ambos años, Chihuahua concentra la mayor cifra, con 4 mil 493 confirmados en 2025 y ocho en 2026, para 4 mil 501 en conjunto, mientras Chiapas se ubica con 479 casos al sumar 247 del año pasado y 232 del presente.

La Secretaría de Salud también tiene registrada una muerte asociada a sarampión en 2026 en Michoacán, donde se han reportado 284 contagios al sumar 246 de 2025 y 38 de 2026. En 2025 se reportaron 25 defunciones que, según la dictaminación de un grupo de expertos, se asociaron a sarampión.

En el historial reciente, el sarampión permaneció erradicado varios años en el país; el virus se aisló en 1957 y la vacuna se obtuvo en 1963, y la Ssa refiere que, una vez que el virus entra al organismo, puede mantenerse en estado latente entre 10 y 12 días.

Los estados con menor número de casos confirmados reportados en el periodo señalado son Hidalgo, con siete, así como Guanajuato, Yucatán y Quintana Roo, con cuatro casos cada uno, conforme a los datos difundidos por la dependencia federal.