Sarampión acelera en 2026: 1,902 contagios en un mes y una muerte asociada, reporta Ssa

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 4 febrero 2026
    Sarampión acelera en 2026: 1,902 contagios en un mes y una muerte asociada, reporta Ssa
    Señalan que una vez que el virus entra al organismo, puede mantenerse en estado latente entre 10 y 12 días. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Sarampión

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SSA

El repunte de sarampión en las primeras semanas de 2026 encendió alertas por la rapidez del aumento

CDMX.- Los casos confirmados de sarampión en México aumentaron en lo que va de 2026, al pasar de 6 mil 430 al cierre de 2025 a 8 mil 332 confirmados hasta el 3 de febrero, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

La cifra implica mil 902 contagios nuevos en enero y los primeros tres días de febrero, un volumen que equivale a casi una tercera parte del total registrado el año previo, según el mismo registro de la dependencia federal.

TE PUEDE INTERESAR: Cámara de Diputados también cuenta con un salón de belleza

Además de los casos confirmados, la Ssa reporta 4 mil 730 casos probables acumulados y mantiene en estudio 2 mil 848 reportes para definir si corresponden a sarampión u otra enfermedad febril exantemática, es decir, infecciones sistémicas con fiebre y erupciones cutáneas.

Por grupos de edad, los más afectados son los menores de uno a 9 años, con 2 mil 266 casos confirmados, seguidos por personas de 25 a 29 años, con 908, de acuerdo con el desglose referido en los datos.

TE PUEDE INTERESAR: Salón de belleza en el Senado fue clausurado por la 4T en 2018 debido a austeridad

En el recuento por entidad, Jalisco aparece como el estado más afectado en 2026, con mil 113 casos confirmados; al sumarse los 663 de 2025, acumula mil 776. En el total de ambos años, Chihuahua concentra la mayor cifra, con 4 mil 493 confirmados en 2025 y ocho en 2026, para 4 mil 501 en conjunto, mientras Chiapas se ubica con 479 casos al sumar 247 del año pasado y 232 del presente.

La Secretaría de Salud también tiene registrada una muerte asociada a sarampión en 2026 en Michoacán, donde se han reportado 284 contagios al sumar 246 de 2025 y 38 de 2026. En 2025 se reportaron 25 defunciones que, según la dictaminación de un grupo de expertos, se asociaron a sarampión.

TE PUEDE INTERESAR: Reabren estética en el Senado y la clausuran minutos después; Castillo niega gasto público

En el historial reciente, el sarampión permaneció erradicado varios años en el país; el virus se aisló en 1957 y la vacuna se obtuvo en 1963, y la Ssa refiere que, una vez que el virus entra al organismo, puede mantenerse en estado latente entre 10 y 12 días.

Los estados con menor número de casos confirmados reportados en el periodo señalado son Hidalgo, con siete, así como Guanajuato, Yucatán y Quintana Roo, con cuatro casos cada uno, conforme a los datos difundidos por la dependencia federal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sarampión

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SSA

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Con base a este modelo de inversiones mixtas entre gobierno y la iniciativa privada, se pretende alcanzar una inversión total de 5.6 billones de pesos.

¿Qué es el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar? Aquí te explicamos
En total fueron impresos 7 millones de ejemplares, que fueron enviados el mes de noviembre del año pasado por medio de la SRE.

México gastó 189 mdp en libros de texto para Cuba en 2025
Atribuyó su decisión a recomendaciones médicas y a pasar mayor tiempo con su familia.

Declina Carlos Aceves reelegirse como líder de CTM; da paso a sucesión
El titular de Economía sostuvo que el acuerdo se construirá bajo los marcos legales de cada país.

México y EU lanzan plan sobre minerales críticos; Ebrard dice que habrá plan de trabajo conjunto
Las críticas de Bad Bunny y otros artistas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante los premios Grammy, provocaron una dura respuesta desde la Casa Blanca.

Secretaria de la Casa Blanca critica discurso de Bad Bunny contra el ICE en los Grammys
Saab enfrentaba cargos por desvío de recursos en Estados Unidos y por lavado de dinero en México.

Detienen a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro

‘#NiloIntentes’ campaña de EU contra la desinformación que generan los ‘polleros’

‘#NiloIntentes’ campaña de EU contra la desinformación migratoria en TikTok

Un juez federal de Estados Unidos sentenció a Dámaso López Serrano, alias el “Mini Lic”, a cinco años de prisión por intento de distribución de fentanilo al país.

‘El Mini Lic’ es condenado a cinco años de prisión por intento de distribución de fentanilo en EU