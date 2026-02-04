Coahuila reporta cero casos de sarampión desde septiembre; intensifica vacunación para alcanzar meta del 95%

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Coahuila reporta cero casos de sarampión desde septiembre; intensifica vacunación para alcanzar meta del 95%
    Coahuila busca alcanzar una cobertura de vacunación del 95% para garantizar la inmunidad colectiva en todas las regiones del estado. FOTO: UNSPLASH

La Secretaría de Salud en el estado informó que, derivado de las campañas masivas de inmunización, no se ha registrado ningún caso de sarampión desde el pasado mes de septiembre

El secretario de Salud, Eliud Aguirre, indicó que el 2025 fue un año donde se contabilizaron 55 contagios de sarampión en Coahuila. Sin embargo, esta ola de contagios ha cesado y la entidad lleva cuatro meses sin nuevos casos. Aguirre indicó que la estrategia actual se centra en completar los esquemas de vacunación de la población para evitar un nuevo brote.

CIFRAS A LA BAJA

De acuerdo con el reporte oficial, durante el año pasado se confirmaron un total de 55 casos de sarampión, todos ellos detectados antes de concluir el mes de septiembre. “Desde esa fecha y en lo que va del presente año, la cifra se ha mantenido en cero, lo que representa un avance significativo en el control epidemiológico de la enfermedad en la entidad”, dijo.

El secretario de Salud dijo de manera general que el estado cuenta con las dosis suficientes para cubrir la demanda y que se están realizando campañas masivas de vacunación diseñadas específicamente para completar los esquemas pendientes en niños y adultos. “Tenemos la suficiente vacuna”, reiteró el funcionario, asegurando que el abasto no es un problema para la población que desee acudir a las unidades médicas.

A pesar de los resultados en la detección de casos, el sistema de salud mantiene una vigilancia activa. actualmente, la cobertura de vacunación contra el sarampión se encuentra en un 84% del total de vacunas con las que cuentan. Aunque Eliud Aguirre no contaba con la cifra exacta, indicó que la meta de protección comunitaria continúa este año.

“Nosotros tenemos una meta del 90 al 95%”, señaló, e indicó que aún falta un margen del 6% al 11% para alcanzar el nivel óptimo de inmunidad colectiva. Por esta razón, se mantiene el llamado a los padres de familia y tutores para que revisen las cartillas de vacunación y aseguren que los menores cuenten con la protección necesaria. La aplicación de la vacuna es gratuita y se encuentra en los hospitales generales, así como en las unidades médicas familiares en Saltillo y Ramos Arizpe.

De acuerdo a información nacional, México acumula 7,624 casos confirmados de sarampión. Sólo el estado de Campeche no ha registrado contagios. Aunado a la cifra de contagios del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, está el registro de 26 defunciones.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

