Buscadores de desaparecidos llevan alimentos y esperanza a familias del Hospital Amparo Pape en Monclova
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Integrantes de Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos compartieron alimentos con familiares de pacientes en Monclova y visibilizaron la búsqueda en la Región Centro
MONCLOVA, COAH.- Con alimentos y palabras de aliento, integrantes del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos, Región Centro Coahuila, realizaron una jornada de solidaridad en el Hospital Amparo Pape de Benavides, en Monclova.
Durante la jornada, las familias acudieron al nosocomio con sus fichas de búsqueda para compartir un momento con quienes permanecen en las salas de espera pendientes de la salud de sus seres queridos. Los integrantes del colectivo ofrecieron tacos, pan dulce, café, refrescos y agua embotellada a los familiares de los pacientes hospitalizados.
Además del convivio, la actividad sirvió para acercarse a la ciudadanía y recordar que la lucha por localizar a las personas desaparecidas continúa en la Región Centro de Coahuila.
El encuentro permitió que algunas personas se acercaran al colectivo para compartir información y posibles referencias de sitios de interés que podrían contribuir a las indagatorias. Con estas acciones, las familias buscan demostrar que, pese a la incertidumbre, la solidaridad y el acompañamiento se mantienen vivos.