Buscadores de desaparecidos llevan alimentos y esperanza a familias del Hospital Amparo Pape en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con alimentos y palabras de aliento, integrantes del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos, Región Centro Coahuila, realizaron una jornada de solidaridad en el Hospital Amparo Pape de Benavides, en Monclova.

Durante la jornada, las familias acudieron al nosocomio con sus fichas de búsqueda para compartir un momento con quienes permanecen en las salas de espera pendientes de la salud de sus seres queridos. Los integrantes del colectivo ofrecieron tacos, pan dulce, café, refrescos y agua embotellada a los familiares de los pacientes hospitalizados.