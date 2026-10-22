Gobierno de Edomex mantendrá diálogo con madres buscadoras; tras 36 horas levantan bloqueo en la México-Toluca

CDMX.- La Secretaría General de Gobierno del Estado de México mantendrá mesas de trabajo permanentes con el colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia, cuyos integrantes bloquearon durante esta semana la carretera México-Toluca.

La dependencia, encabezada por Horacio Duarte Olivares, informó que continuará el diálogo en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con el objetivo de dar seguimiento a las demandas del colectivo.