Gobierno de Edomex mantendrá diálogo con madres buscadoras; tras 36 horas levantan bloqueo en la México-Toluca

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    Gobierno de Edomex mantendrá diálogo con madres buscadoras; tras 36 horas levantan bloqueo en la México-Toluca
    Integrantes del colectivo bloquearon durante esta semana la carretera México-Toluca. Cuartoscuro

La Secretaría General de Gobierno mantendrá mesas de trabajo permanentes con el colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia

CDMX.- La Secretaría General de Gobierno del Estado de México mantendrá mesas de trabajo permanentes con el colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia, cuyos integrantes bloquearon durante esta semana la carretera México-Toluca.

La dependencia, encabezada por Horacio Duarte Olivares, informó que continuará el diálogo en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con el objetivo de dar seguimiento a las demandas del colectivo.

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De acuerdo con la información oficial, durante febrero y septiembre de este año se realizaron cinco mesas de diálogo con la dirigencia de la agrupación.

BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS EN EL EDOMEX

Estas acciones se suman a los trabajos para avanzar en la instalación del Centro Estatal de Mando para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, proyecto que busca operar las 24 horas del día en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

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La instalación de este centro forma parte de las acciones impulsadas por el secretario Horacio Duarte Olivares para fortalecer la coordinación institucional en las labores de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

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