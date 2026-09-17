Brugada viajará a Nueva York este fin de semana: participará en la Cumbre Urban 20
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Estos son los temas que abordará y cuándo regresará a la capital.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, viajará este fin de semana a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Cumbre Urban 20 (U20), un encuentro internacional en el que representantes de distintas ciudades analizan los principales retos urbanos.
La mandataria capitalina informó que recibió una invitación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para acudir al encuentro, por lo que presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la solicitud correspondiente para salir del país.
Brugada adelantó que viajará el próximo domingo y que regresará a la Ciudad de México el lunes, por lo que su participación en Nueva York será de corta duración.
¿QUÉ ES EL URBAN 20?
El Urban 20 reúne a representantes de grandes ciudades y metrópolis para discutir asuntos relacionados con el desarrollo urbano y los desafíos que enfrentan las comunidades en distintas regiones del mundo.
La edición de 2026 se realizará en Nueva York del 19 al 21 de septiembre y abordará temas que forman parte de la agenda internacional de las ciudades.
Durante su participación, Brugada señaló que uno de los objetivos será intercambiar experiencias y conocer las políticas implementadas por otras ciudades para atender problemáticas comunes.
ESTOS TEMAS ABORDARÁ BRUGADA EN NUEVA YORK
Entre los asuntos que forman parte de la agenda del encuentro se encuentran la vivienda digna y asequible, las acciones frente al cambio climático y la protección de las comunidades migrantes y de movilidad humana.
También se analizarán otros desafíos urbanos, como la crisis de los cuidados y las desigualdades que persisten dentro de las ciudades.
La jefa de Gobierno señaló que acudirá al encuentro para compartir algunas de las acciones desarrolladas durante su administración en la Ciudad de México, además de conocer experiencias internacionales que puedan aportar a la discusión sobre las políticas urbanas.
BRUGADA BUSCA COMPARTIR EXPERIENCIAS DE LA CDMX
De acuerdo con la mandataria capitalina, la participación de la Ciudad de México en este tipo de espacios permite mostrar las políticas que se desarrollan en la capital y, al mismo tiempo, conocer otras estrategias implementadas en diferentes ciudades.
Brugada destacó que la capital mexicana cuenta con experiencias que pueden ser compartidas a nivel internacional y sostuvo que uno de los propósitos de su viaje será mantener una visión abierta hacia otras ciudades.
Con su participación en el Urban 20, la jefa de Gobierno llevará a Nueva York parte de la agenda urbana de la Ciudad de México y buscará establecer un intercambio sobre los principales retos que enfrentan actualmente las grandes metrópolis.