Brugada viajará a Nueva York este fin de semana: participará en la Cumbre Urban 20

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina , viajará este fin de semana a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Cumbre Urban 20 (U20), un encuentro internacional en el que representantes de distintas ciudades analizan los principales retos urbanos.

La mandataria capitalina informó que recibió una invitación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para acudir al encuentro, por lo que presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la solicitud correspondiente para salir del país.

Brugada adelantó que viajará el próximo domingo y que regresará a la Ciudad de México el lunes, por lo que su participación en Nueva York será de corta duración.

¿QUÉ ES EL URBAN 20?

El Urban 20 reúne a representantes de grandes ciudades y metrópolis para discutir asuntos relacionados con el desarrollo urbano y los desafíos que enfrentan las comunidades en distintas regiones del mundo.

La edición de 2026 se realizará en Nueva York del 19 al 21 de septiembre y abordará temas que forman parte de la agenda internacional de las ciudades.

Durante su participación, Brugada señaló que uno de los objetivos será intercambiar experiencias y conocer las políticas implementadas por otras ciudades para atender problemáticas comunes.