Brugada respalda a Andy López; dice que retiro de visa es ‘imperialismo’

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    Brugada respalda a Andy López; dice que retiro de visa es ‘imperialismo’
    Brugada señaló que México debe defender su soberanía. Cuartoscuro

La mandataria capitalina manifestó que coincide con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum

CDMX.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó su respaldo a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que autoridades de Estados Unidos le revocaran la visa para ingresar a ese país.

En un mensaje a medios, la mandataria capitalina manifestó que coincide con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró que la cancelación de la visa representa una forma de injerencia en la política mexicana.

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“Respaldo plenamente la posición expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el retiro de visas por parte de Estados Unidos tiene motivaciones políticas”, afirmó.

Sostuvo que el uso de documentos migratorios para presionar a gobiernos o intervenir en asuntos internos representa una práctica peligrosa en el ámbito internacional.

MÉXICO DEBE DEFENDER SU SOBERANÍA: BRUGADA

También señaló que México debe defender su soberanía y rechazó que una potencia extranjera pueda determinar quién es un “buen ciudadano” o un “buen candidato” en el país.

“Ningún poder está por encima del derecho internacional. Ninguna potencia tiene derecho a tutelarnos y ninguna fuerza extranjera puede sustituir la voluntad libre y soberana de una nación”, sostuvo.

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La jefa de Gobierno también cuestionó a la oposición mexicana que, dijo, han celebrado la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, pues aseveró que la oposición busca obtener mediante una intervención extranjera “lo que no ha conseguido en las urnas”.

“La derecha derrotada, democráticamente en México, busca una intervención extranjera que le permita regresar al poder”, afirmó.

Brugada comparó el retiro de visas con otras formas de presión “utilizadas históricamente” por potencias extranjeras y sostuvo que México no debe permitir que decisiones sobre el rumbo político del país sean tomadas fuera de sus fronteras.

SHEINBAUM ACUSA INJERENCIA EN LA POLÍTICA MEXICANA

Por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció este viernes sobre la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, pues consideró que la decisión de las autoridades estadounidenses constituye una forma de injerencia en asuntos políticos del país.

“Porque no es parejo a todos los países (...) Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país. Y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana”, sostuvo.

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Sheinbaum cuestionó que este tipo de medidas no se apliquen de manera uniforme y señaló que puede revisarse qué ocurre con ciudadanos de otros países de América Latina.

‘ANDY’ RESPONSABILIZA A FUNCIONARIOS DE EU

Anoche, Andrés Manuel López Beltrán confirmó la revocación de su visa mediante una carta de tres páginas difundida en sus redes sociales.

El morenista responsabilizó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al subsecretario de esa dependencia, Christopher Landau, de haber ordenado el retiro de su documento migratorio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ya-demostramos-a-estados-unidos-que-no-hay-triangulacion-con-china-asegura-sheinbaum-NM22840782

López Beltrán sostuvo que la decisión tiene un carácter político y propagandístico y afirmó que no existe ninguna prueba en su contra que justifique la medida.

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico”, publicó.

El hijo del expresidente también calificó la decisión como “burda”, “perversa” y “canalla”, además de acusar a políticos estadounidenses de intervenir en asuntos de otros países.

En su escrito, afirmó que ha conducido su vida pública y privada bajo los principios y valores inculcados por sus padres y sostuvo que las autoridades estadounidenses no cuentan con elementos que acrediten algún acto inmoral o delictivo de su parte.

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