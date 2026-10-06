Buen Gobierno sanciona a Eréndira López con multa de 169 mil pesos por presentar información falsa

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso a Eréndira López Carreón una multa de 169 mil 710 pesos y una inhabilitación por tres meses para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal. De acuerdo con un comunicado oficial emitido este 6 de octubre, la sanción fue impuesta por el Órgano Interno de Control en la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V., luego de que López Carreón proporcionara información falsa durante un procedimiento de contratación.

ERÉNDIRA LÓPEZ CARREÓN PRESENTÓ CONTRATOS FALSOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA La Secretaría señaló que la información fue presentada durante la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-13-J2U-013J2U001-N-90-2025, correspondiente a la contratación del “Servicio de fumigación y desratización de las instalaciones portuarias de la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.”. Según la dependencia, para acreditar su experiencia en el procedimiento, López Carreón presentó tres contratos de prestación de servicios. La autoridad determinó que la información proporcionada era falsa y, con base en ello, impuso la multa económica y la inhabilitación.

INHABILITACIÓN LE IMPIDE A ERÉNDIRA LÓPEZ CARREÓN PARTICIPAR EN NUEVAS CONTRATACIONES La notificación de la sanción se realizó el 17 de septiembre de 2026, mientras que su publicación en el Diario Oficial de la Federación ocurrió este 6 de octubre. Además, Eréndira López Carreón fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que durante el periodo de inhabilitación no podrá participar en nuevos procedimientos de contratación ni celebrar contratos con la Administración Pública Federal. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que las medidas fueron determinadas conforme a la legislación aplicable y considerando criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

ERÉNDIRA LÓPEZ CARREÓN PUEDE IMPUGNAR RESOLUCIÓN DE BUEN GOBIERNO La dependencia señaló que la persona sancionada tiene derecho a impugnar la resolución mediante los mecanismos legales correspondientes. En caso de que la resolución sea impugnada, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que defenderá la sanción, al considerar que fue emitida conforme a derecho y en protección del interés público. La dependencia señaló que estas acciones forman parte de las medidas para garantizar la legalidad y la integridad en los procedimientos de compras públicas.

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