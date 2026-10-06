Buen Gobierno sanciona a Eréndira López con multa de 169 mil pesos por presentar información falsa

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    Buen Gobierno sanciona a Eréndira López con multa de 169 mil pesos por presentar información falsa
    Eréndira López Carreón fue multada e inhabilitada tres meses por presentar información falsa en una contratación pública. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción le impuso una multa y tres meses de inhabilitación a Eréndira López Carreón por proporcionar información falsa

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso a Eréndira López Carreón una multa de 169 mil 710 pesos y una inhabilitación por tres meses para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido este 6 de octubre, la sanción fue impuesta por el Órgano Interno de Control en la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V., luego de que López Carreón proporcionara información falsa durante un procedimiento de contratación.

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ERÉNDIRA LÓPEZ CARREÓN PRESENTÓ CONTRATOS FALSOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

La Secretaría señaló que la información fue presentada durante la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-13-J2U-013J2U001-N-90-2025, correspondiente a la contratación del “Servicio de fumigación y desratización de las instalaciones portuarias de la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.”.

Según la dependencia, para acreditar su experiencia en el procedimiento, López Carreón presentó tres contratos de prestación de servicios.

La autoridad determinó que la información proporcionada era falsa y, con base en ello, impuso la multa económica y la inhabilitación.

INHABILITACIÓN LE IMPIDE A ERÉNDIRA LÓPEZ CARREÓN PARTICIPAR EN NUEVAS CONTRATACIONES

La notificación de la sanción se realizó el 17 de septiembre de 2026, mientras que su publicación en el Diario Oficial de la Federación ocurrió este 6 de octubre.

Además, Eréndira López Carreón fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que durante el periodo de inhabilitación no podrá participar en nuevos procedimientos de contratación ni celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que las medidas fueron determinadas conforme a la legislación aplicable y considerando criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

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ERÉNDIRA LÓPEZ CARREÓN PUEDE IMPUGNAR RESOLUCIÓN DE BUEN GOBIERNO

La dependencia señaló que la persona sancionada tiene derecho a impugnar la resolución mediante los mecanismos legales correspondientes.

En caso de que la resolución sea impugnada, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que defenderá la sanción, al considerar que fue emitida conforme a derecho y en protección del interés público.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de las medidas para garantizar la legalidad y la integridad en los procedimientos de compras públicas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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