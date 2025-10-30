Busca México mantener coordinación marítima con EU tras ataques a narcolanchas

/ 30 octubre 2025
    Busca México mantener coordinación marítima con EU tras ataques a narcolanchas
    La presidenta Sheinbaum dijo que en acciones se priorizará que no se viole la soberanía mexicana. FOTO: CUARTOSCURO

Buscan acercamiento con el Comando Sur para analizar el protocolo de cooperación entre ambos países

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que su Gobierno busca mantener la coordinación con Estados Unidos en materia marítima, luego del ataque a una embarcación que presuntamente estaba cargada con droga en aguas internacionales de días atrás, en el que habría sobrevivido una persona.

Sheinbaum dijo que, además de un encuentro entre el secretario de Marina y la Guardia Costera estadounidense, se busca otro con el Comando Sur y el Departamento de Estado para analizar el protocolo de cooperación.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Sheinbaum arresto y liberación de Simón Levy en Portugal

“El día de hoy se reúne el secretario de Marina con una contraparte de la Guardia Costera y después también se está buscando una reunión con el Comando Sur, que es quien desarrolla estas actividades y también con el Departamento de Estado. Nuestro objetivo es que siga funcionando el esquema con el que veníamos trabajando”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Con el modelo vigente, dijo Sheinbaum, la colaboración implica que la información sobre embarcaciones sospechosas se proporcione por autoridades estadounidenses a la Marina, pero que la intervención en aguas bajo jurisdicción mexicana deben realizarse exclusivamente por fuerzas nacionales.

“Tiene que ver con información que se proporciona a Secretaría de Marina para que (...) sea obviamente en nuestra zona continental y en la zona económica, tienen que ser las fuerzas mexicanas y en el caso de aguas internacionales que pueda ser en lo que tiene que ver con la longitud del territorio nacional lo que veníamos haciendo, que es la captura de estas embarcaciones”, explicó.

Sheinbaum reiteró que el Gobierno mexicano seguirá defendiendo su soberanía y la aplicación de acuerdos de seguridad.

“Entonces, seguimos insistiendo en esto, no nos han dado más información. Hubo una muy buena reunión, lo dije ayer con el embajador de Estados Unidos y se están buscando estas reuniones para que en el caso de la ubicación geográfica que tiene que ver con México, se siga con las operaciones que había previamente”, agregó.

El reciente ataque de EU en el mar preocupó al Gobierno mexicano por una posible violación a la soberanía marítima, en tanto continúan las conversaciones bilaterales para esclarecer los hechos y reforzar la coordinación.

Por otro lado, Sheinabum dijo que aún no se tiene información sobre el supuesto sobreviviente del ataque a las supuestas narcolanchas por parte de Estados Unidos el martes pasado.

México y Estados Unidos dialogaron el martes sobre cooperación marítima, luego del ataque a cuatro embarcaciones que presuntamente estaban ligadas al narcotráfico en las que viajaban 14 personas en el océano Pacífico, con un presunto sobreviviente que es buscado por la Marina de México.

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

