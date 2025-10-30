Confirma Sheinbaum arresto y liberación de Simón Levy en Portugal
Desmintió la mandataria, que Simón Levy se encuentre en Washington, y afirmó que llevará el proceso en Portugal
Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum habló sobre el caso de Simón Levy, en el que mostró un documento de las autoridades de Portugal, en el que se menciona que fue arrestado y liberado.
Posteriormente leyó el documento en el que resaltó que se informa que el ciudadano Simón ‘N’ fue detenido el 28 de octubre del 2025, al ingresar a territorio nacional en virtud a una orden internacional de detención habiendo sido presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa.
“Es un documento oficial de Portugal que trata de la detención. Él parece que tiene nacionalidad de uno de los países europeos, no tenemos certeza si es Portugal o algún otro país, y por lo tanto lo liberan, pero no le permiten salir del país”, expresó.
Apuntó que hay dos órdenes de aprehensión derivadas de carpetas de investigación, en la Ciudad de México en el año 2021 y 2022. Una de ellas fue puesta por un particular por una agresión, y la otra tiene que ver con la construcción de pisos, por más de una violación ambiental derivada de una irregularidad. Son dos órdenes de aprehensión que vienen desde hace tiempo.
Añadió que la Fiscalía General de la República (FGR), a partir de las órdenes que se tenían, liberan una ficha roja que la Interpol tiene activada de manera permanente, esta persona llega a Portugal y es detenida, como lo señala el documento, como también tiene nacional de un país europeo, tiene la liberación, no es deportado, y ahí tiene que seguir los procesos.
“La Fiscalía tiene que informar que procede hacia adelante. Pero es cierto que lo detuvieron y en realidad estaba falto de la verdad, vamos a decirlo así, el que no estaba en Portugal sino que estaba en Washington D.C”. expresó.
También aclaró que no es objeto de persecución política, y tiene que explicar la Fiscalía porqué hasta ahora viene esta detención, pero si hay una ficha roja, y ella personalmente no tenía conocimiento que tenía ódenes de aprehensión vigentes derivados de aquellos acontecimientos de 2021 y 2022, y sencillamente sólo se presentó la información, y no tiene nada que ver con un asunto político.