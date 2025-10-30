Confirma Sheinbaum arresto y liberación de Simón Levy en Portugal

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum habló sobre el caso de Simón Levy, en el que mostró un documento de las autoridades de Portugal, en el que se menciona que fue arrestado y liberado.

Posteriormente leyó el documento en el que resaltó que se informa que el ciudadano Simón ‘N’ fue detenido el 28 de octubre del 2025, al ingresar a territorio nacional en virtud a una orden internacional de detención habiendo sido presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa.

“Es un documento oficial de Portugal que trata de la detención. Él parece que tiene nacionalidad de uno de los países europeos, no tenemos certeza si es Portugal o algún otro país, y por lo tanto lo liberan, pero no le permiten salir del país”, expresó.

Apuntó que hay dos órdenes de aprehensión derivadas de carpetas de investigación, en la Ciudad de México en el año 2021 y 2022. Una de ellas fue puesta por un particular por una agresión, y la otra tiene que ver con la construcción de pisos, por más de una violación ambiental derivada de una irregularidad. Son dos órdenes de aprehensión que vienen desde hace tiempo.

Añadió que la Fiscalía General de la República (FGR), a partir de las órdenes que se tenían, liberan una ficha roja que la Interpol tiene activada de manera permanente, esta persona llega a Portugal y es detenida, como lo señala el documento, como también tiene nacional de un país europeo, tiene la liberación, no es deportado, y ahí tiene que seguir los procesos.