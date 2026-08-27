Busca Samuel García inversión extranjera durante gira por Texas, Estados Unidos

Monterrey, Nuevo León.- De nueva cuenta, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, arrancó este jueves una gira internacional, ahora por Austin y San Antonio, Texas, para buscar atracción de inversión extranjera, así como identificar oportunidades de colaboración en materia de innovación, inversión e iniciativas que fortalezcan la competitividad en el estado. Se informó que en Austin, en compañía del Consejo Nuevo León, el jefe del ejecutivo estatal se reunirá con el Opportunity Austin, que es la alianza regional de desarrollo económico que articula esfuerzos para impulsar la innovación, inversión, desarrollo de talento y calidad de vida en la región de Austin.

SAMUEL GARCÍA BUSCA FORTALECER DIÁLOGO CON LÍDERES EMPRESARIALES DE TEXAS También sostendrá una mesa de trabajo con el Consejo de Liderazgo Empresarial de Texas (TBLC, por sus siglas en inglés), con el objetivo de fortalecer el diálogo entre Nuevo León y líderes empresariales de Texas, y con esto, identificar prioridades compartidas y oportunidades de colaboración en competitividad, cadenas de suministro, infraestructura, energía, comercio y desarrollo de talento. En San Antonio, el mandatario estatal se reunirá con Gina Ortiz Jones, alcaldesa de la ciudad, para consolidar la relación y cooperación entre Nuevo León y San Antonio, mediante la identificación de oportunidades de colaboración en materia de inversión, comercio, infraestructura, innovación y desarrollo regional para impulsar la competitividad de ambas regiones. En esa misma ciudad, Samuel García atestiguará la firma de un Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de Nuevo León y Tech Bloc San Antonio, un marco de colaboración para promover la vinculación tecnológica entre San Antonio y Monterrey. El Tech Bloc San Antonio es una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo económico enfocado en tecnología en San Antonio y Texas Central.

Además, se contempla la participación del gobernador como Kaynote Speaker en NADBank Summit 2026 con el tema “Nuevo León, el líder de Inversión Extranjera Directa e Infraestructura en México”. El programa del evento está enfocado en fortalecer la cooperación y el desarrollo de la región fronteriza entre México y Estados Unidos.