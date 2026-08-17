Destaca Nuevo León en aseguramientos, abatidos y policías graduados, según INEGI

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    Destaca Nuevo León en aseguramientos, abatidos y policías graduados, según INEGI
    Nuevo León se colocó en los primeros lugares de diversos indicadores como policías graduados, cadetes certificados, enfrentamientos con la delincuencia, abatidos y aseguramientos. CINTHYA GONZÁLEZ | GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
    Destaca Nuevo León en aseguramientos, abatidos y policías graduados, según INEGI
    Nuevo León se colocó en los primeros lugares de diversos indicadores como policías graduados, cadetes certificados, enfrentamientos con la delincuencia, abatidos y aseguramientos. CINTHYA GONZÁLEZ | GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
Aracely Chantaka
por Aracely Chantaka

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De acuerdo con cifras del INEGI, la entidad destacó en varios rubros de seguridad a nivel nacional

MONTERREY, NL.- De acuerdo con indicadores del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del INEGI, Nuevo León se colocó en los primeros lugares de diversos indicadores como policías graduados, cadetes certificados, enfrentamientos con la delincuencia, abatidos y aseguramientos.

“El INEGI en su Censo Nacional de Seguridad Pública nos dio a Nuevo León otros siete primeros lugares. Somos primer lugar nacional en ascenso de policías, ya llegamos a 7 mil 100 policías estatal como lo prometimos”, dijo el gobernador del estado, Samuel García.

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Reveló que Nuevo León también es primer lugar en certificación de cadetes a nivel nacional.

“Somos primer lugar en afrontar al crimen organizado, 235 enfrentamientos y 79 abatidos”, agregó.

También citó que la entidad es primer lugar en operaciones aéreas con 2 mil 768.

“Somos el estado con el mayor número de aseguramientos de armas largas”, indicó.

Además, resaltó que en el 2026 el desempeño policial ha mejorado 7 puntos, así como la confianza policial que ascendió 5 puntos.

“La percepción de inseguridad bajó 10 puntos; la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes bajó 80 por ciento”, compartió.

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Por su parte, la tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes disminuyó 87 %, la de secuestro bajó 65 %, la de extorsión 12%, la de robo a casa 83 %, la tasa de robo a vehículo menos 92%, la de robo a transeúntes menos 33 % y el porcentaje de hogares que sufrieron un delito menos 9 por ciento.

“Reducciones importantes del 90, del 80, del 70 y una clara tendencia a que Nuevo León está blindado”, aseveró.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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